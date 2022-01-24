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Страны НАТО направляют дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу из-за российской агрессии

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Руководство НАТО приветствовало решение членов Альянса предоставить дополнительные силы для восточного фланга НАТО
Руководство НАТО приветствовало решение членов Альянса предоставить дополнительные силы для восточного фланга НАТО
Фото: EPA (архив)

Ряд стран Североатлантического альянса объявил о намерении усилить свое военное присутствие в восточной части блока. Об этом сообщается 24 января на сайте НАТО.

"Союзники по НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее", – говорится в сообщении. 

В НАТО пояснили, что в последние дни ряд стран – членов Альянса объявили о текущем или предстоящем развертывании.

Так, Дания отправляет фрегат в Балтийское море и собирается направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки давней миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе.

Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также приготовят один корабль и наземные подразделения для сил реагирования НАТО.

Франция выразила готовность ввести в Румынию войска под командованием НАТО. 

"Соединенные Штаты также ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза", – отмечается в сообщении. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что приветствует решения союзников предоставить дополнительные силы в НАТО.

"НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты и защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического союза. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны", – заявил он.

В пресс-службе подчеркнули, что НАТО является оборонительным альянсом, и напомнили, что до 2014 года в восточной части Альянса не было сил НАТО. Союз увеличил там свое присутствие в ответ на незаконную аннексию Крыма Россией, в частности разместил четыре многонациональные боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, возглавляемые Великобританией, Канадой, Германией и США соответственно. "Их присутствие ясно дает понять, что нападение на одного союзника будет считаться нападением на весь Альянс", – напомнили в пресс-службе. 

Контекст:

В декабре 2021 года в Белом доме подтвердили, что США рассматривают увеличение военного присутствия на восточном фланге НАТО в случае вторжения РФ в Украину.

12 января 2022 года об этом же заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он напомнил, что после оккупации Россией Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе Альянс значительно усилил свое присутствие на восточном фланге. Он подчеркнул, что НАТО находится там, чтобы защищать союзников, чтобы "сохранить мир, а не спровоцировать конфликт".

"Если Россия вновь применит силу против Украины, мы должны серьезно рассмотреть увеличение нашего присутствия на востоке Альянса", – сказал Столтенберг.

Заявление генсека НАТО прозвучало на фоне наращивания российских войск на границах с Украиной и обсуждения выдвинутых Россией 17 декабря требований к США и НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В проектах договоров, в частности, говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянсаи подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Теги: Россия, США, НАТО, Румыния, Франция, Испания, Литва, Нидерланды, Дания, Болгария, Йенс Столтенберг, Балтийское море, истребители, самолеты, российская агрессия, корабли, войска, российские военные, море
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