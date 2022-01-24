Страны НАТО направляют дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу из-за российской агрессии

"Союзники по НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее", – говорится в сообщении.

В НАТО пояснили, что в последние дни ряд стран – членов Альянса объявили о текущем или предстоящем развертывании.

Так, Дания отправляет фрегат в Балтийское море и собирается направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки давней миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе.

Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также приготовят один корабль и наземные подразделения для сил реагирования НАТО.

Франция выразила готовность ввести в Румынию войска под командованием НАТО.

"Соединенные Штаты также ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза", – отмечается в сообщении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что приветствует решения союзников предоставить дополнительные силы в НАТО.

"НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты и защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического союза. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны", – заявил он.

В пресс-службе подчеркнули, что НАТО является оборонительным альянсом, и напомнили, что до 2014 года в восточной части Альянса не было сил НАТО. Союз увеличил там свое присутствие в ответ на незаконную аннексию Крыма Россией, в частности разместил четыре многонациональные боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, возглавляемые Великобританией, Канадой, Германией и США соответственно. "Их присутствие ясно дает понять, что нападение на одного союзника будет считаться нападением на весь Альянс", – напомнили в пресс-службе.