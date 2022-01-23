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"Успокоить союзников на восточном фланге". НАТО 24 января начнет масштабные военные учения в Средиземном море

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Авианосная ударная группа Harry Truman примет участие в учениях
Авианосная ударная группа Harry Truman примет участие в учениях
Фото: defense.gov

Военные учения Neptune Strike 2022 начнутся 24 января в Средиземном море. Об этом сообщила 21 января пресс-служба Пентагона.

Учения продлятся 12 дней, от США в них примет участие авианосец USS Harry S. Truman вместе с авианосной ударной группой и авиакрылом. Руководить учениями будет командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк.

"Neptune Strike 2022 призваны продемонстрировать способность НАТО интегрировать высококлассные морские ударные возможности авианосной ударной группы для поддержки сдерживания и обороны Альянса", — сказал Кирби журналистам.

Он подчеркнул, что эти учения планировались с 2020 года. В силу этого в них не включены сценарии, непосредственно связанные с актуальными событиями в Европе и кризисом из-за российских войск у границ Украины.

В то же время Кирби отметил, что текущая напряженность в Европе из-за неопределенности намерений России в отношении Украины учитывалась при принятии решения о продолжении учений.

"После размышлений и обсуждений с нашими союзниками по НАТО было принято решение двигаться вперед... Это морские учения НАТО для проверки широкого спектра морских возможностей, которые мы хотим продолжать совершенствовать", – сказал спикер Пентагона.

Он также отметил, что хотя эти учения не связаны непосредственно с российской агрессией против Украины, минобороны США хочет быть готовым на случай, если союзники по НАТО обратятся за помощью.

"Мы собираемся убедиться, что у нас есть готовые варианты, чтобы успокоить наших союзников, особенно на восточном фланге НАТО. Если будет еще одно вторжение и если им понадобится поддержка, мы ее окажем. И мы собираемся убедиться, что мы готовы к этому", – пояснил Кирби.

Контекст:

17 декабря на фоне наращивания войск на границе с Украиной МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

21 января Блинкен встретился в Женеве с Лавровым, этой встрече предшествовали визиты главы Госдепа в Киев и Берлин. По ее итогам Блинкен заявил о готовности к жесткой реакции на агрессию России, отметил, что США не будут обсуждать с Россией принцип открытых дверей НАТО и сферы влияния и пообещал, что США представят России свои предложения в письменном виде.

Теги: США, НАТО, Пентагон, военные учения, Средиземное море, ВМС США, российская агрессия, Джон Кирби, учения, авианосец, море
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