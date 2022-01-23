"Успокоить союзников на восточном фланге". НАТО 24 января начнет масштабные военные учения в Средиземном море

Учения продлятся 12 дней, от США в них примет участие авианосец USS Harry S. Truman вместе с авианосной ударной группой и авиакрылом. Руководить учениями будет командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк.

"Neptune Strike 2022 призваны продемонстрировать способность НАТО интегрировать высококлассные морские ударные возможности авианосной ударной группы для поддержки сдерживания и обороны Альянса", — сказал Кирби журналистам.

Он подчеркнул, что эти учения планировались с 2020 года. В силу этого в них не включены сценарии, непосредственно связанные с актуальными событиями в Европе и кризисом из-за российских войск у границ Украины.

В то же время Кирби отметил, что текущая напряженность в Европе из-за неопределенности намерений России в отношении Украины учитывалась при принятии решения о продолжении учений.

"После размышлений и обсуждений с нашими союзниками по НАТО было принято решение двигаться вперед... Это морские учения НАТО для проверки широкого спектра морских возможностей, которые мы хотим продолжать совершенствовать", – сказал спикер Пентагона.

Он также отметил, что хотя эти учения не связаны непосредственно с российской агрессией против Украины, минобороны США хочет быть готовым на случай, если союзники по НАТО обратятся за помощью.

"Мы собираемся убедиться, что у нас есть готовые варианты, чтобы успокоить наших союзников, особенно на восточном фланге НАТО. Если будет еще одно вторжение и если им понадобится поддержка, мы ее окажем. И мы собираемся убедиться, что мы готовы к этому", – пояснил Кирби.