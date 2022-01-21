Испания направила военные корабли в Средиземное и Черное моря

Из-за наращивания российских войск у границ Украины испанские военные корабли присоединятся к миссиям НАТО в Средиземном и Черном морях Фото: @ObozrenieMira / Тwitter

Министр обороны Испании рассказала, что два военных корабля присоединятся к миссиям НАТО в Средиземном и Черном морях.

Она также отметила, что любая страна сама должна выбирать, вступать в НАТО или нет.

"Россия не может говорить какой-либо стране, что делать, поэтому НАТО будет защищать и отстаивать суверенитет любой страны, которая может или хочет вступить в НАТО", — заявила Роблес.

По ее словам, тральщик уже находится в пути, а фрегат отплывет в течение трех-четырех дней. Министр сообщила, что правительство Испании также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Роблес добавила, что Испания предпочитает "исключительно дипломатическую реакцию" на урегулирование конфликта.

Вклад Испании в военное развертывание НАТО в Восточной Европе был сделан после того, как министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили скоординированный ответ на угрозу Украине со стороны России на встрече во вторник, 18 января, в Вашингтоне.