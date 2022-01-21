Испания направила военные корабли в Средиземное и Черное моря

Министр обороны Испании рассказала, что два военных корабля присоединятся к миссиям НАТО в Средиземном и Черном морях.
Она также отметила, что любая страна сама должна выбирать, вступать в НАТО или нет.
"Россия не может говорить какой-либо стране, что делать, поэтому НАТО будет защищать и отстаивать суверенитет любой страны, которая может или хочет вступить в НАТО", — заявила Роблес.
По ее словам, тральщик уже находится в пути, а фрегат отплывет в течение трех-четырех дней. Министр сообщила, что правительство Испании также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.
Роблес добавила, что Испания предпочитает "исключительно дипломатическую реакцию" на урегулирование конфликта.
Вклад Испании в военное развертывание НАТО в Восточной Европе был сделан после того, как министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили скоординированный ответ на угрозу Украине со стороны России на встрече во вторник, 18 января, в Вашингтоне.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.