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В НАТО ответили на требования России по Болгарии и Румынии

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НАТО отвергает любую идею о сферах влияния в Европе, заявила представитель Альянса Оана Лунгеску
НАТО отвергает любую идею о сферах влияния в Европе, заявила представитель Альянса Оана Лунгеску
Фото: ЕРА

Североатлантический альянс отклоняет требования России, которые предусматривают вывод войск НАТО с территории Болгарии и Румынии. Об этом идет речь в заявлении официального представителя Альянса Оаны Лунгеску, опубликованном в Twitter.

"НАТО не откажется от нашей способности охранять и защищать друг друга, в том числе с помощью присутствия войск в восточной части Альянса. Требования России приведут к созданию членов НАТО первого и второго класса, что мы не можем принять. Мы отвергаем любую идею о сферах влияния в Европе", – заявила она.

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года. 

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО".

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

21 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что принцип открытых дверей НАТО и изменение границ других государств при помощи силы относятся к вещам, в отношении которых США не пойдут на компромисс. Лавров сказал в тот же день, что требования РФ включают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, сообщает "РИА Новости".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, НАТО, Румыния, Сергей Лавров, Болгария, Оана Лунгеску
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