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"Страна давно сделала свой выбор". Премьер-министр Болгарии прокомментировал требования РФ по НАТО

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Болгария не приемлет требования РФ к НАТО и будет принимать решение об организации своей обороны в координации с союзниками по Альянсу, завил болгарский премьер-министр Кирил Петков
Болгария не приемлет требования РФ к НАТО и будет принимать решение об организации своей обороны в координации с союзниками по Альянсу, завил болгарский премьер-министр Кирил Петков
Фото: EPA

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что его страна давно сделала свой выбор в пользу НАТО и не приемлет требования России по "гарантиям безопасности", которые включают вывод войск Альянса с болгарской территории. Об этом Петков сказал сегодня, 21 января, сообщает Reuters.

Петков подчеркнул, что Североатлантический договор не предусматривает выборочного применения коллективной обороны в отношении отдельных стран – участниц Альянса, пишет СМИ.

Политик также напомнил, что Болгария является суверенной страной, которая давно определилась со своим геополитическим курсом, став членом НАТО. Таким образом, Болгария сама решает, как организовать свою оборону в координации с партнерами, заявил Петков.

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Болгарию).

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО".

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

21 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что принцип открытых дверей НАТО и изменение границ других государств при помощи силы относятся к вещам, в отношении которых США не пойдут на компромисс.

Теги: Россия, НАТО, Болгария
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