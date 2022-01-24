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В Кремле снова заявили о якобы подготовке Украиной наступления на Донбассе

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Песков оценил угрозу якобы "наступления" Украины на Донбассе как "очень высокую"
Песков оценил угрозу якобы "наступления" Украины на Донбассе как "очень высокую"
Фото: EPA

Власти Украины "концентрируют огромное количество сил и средств на линии соприкосновения" на Донбассе. Об этом 24 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Характер этой концентрации, по его словам, говорит о якобы "подготовке к наступательным действиям".

По мнению Пескова, каждая единица оружия, оборонительная или наступательная, "вдохновляет" Украину "для начала этой операции".

Спикер Владимира Путина оценил угрозу наступления Украины на Донбассе как "очень высокую".

Контекст:

Песков сделал заявления на фоне наращивания войск РФ вблизи границ Украины и сообщений о возможном нападении России.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, оружие, Кремль, Донбасс, военные, Дмитрий Песков, агрессия, нападение, угрозы, вторжение, наступление, безопасность, ОРДЛО, спикер, войска, дезинформация
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