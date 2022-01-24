В Кремле снова заявили о якобы подготовке Украиной наступления на Донбассе

Песков оценил угрозу якобы "наступления" Украины на Донбассе как "очень высокую" Фото: EPA

Характер этой концентрации, по его словам, говорит о якобы "подготовке к наступательным действиям".

По мнению Пескова, каждая единица оружия, оборонительная или наступательная, "вдохновляет" Украину "для начала этой операции".

Спикер Владимира Путина оценил угрозу наступления Украины на Донбассе как "очень высокую".