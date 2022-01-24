В Кремле снова заявили о якобы подготовке Украиной наступления на Донбассе

Характер этой концентрации, по его словам, говорит о якобы "подготовке к наступательным действиям".
По мнению Пескова, каждая единица оружия, оборонительная или наступательная, "вдохновляет" Украину "для начала этой операции".
Спикер Владимира Путина оценил угрозу наступления Украины на Донбассе как "очень высокую".
Песков сделал заявления на фоне наращивания войск РФ вблизи границ Украины и сообщений о возможном нападении России.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.