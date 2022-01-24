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"Все под контролем, причин для паники нет". Зеленский призвал украинцев к спокойствию

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Зеленский: Мы работаем для полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования
Зеленский: Мы работаем для полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны, заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Видеообращение опубликовано на его Telegram-каеале.

"Все под контролем, причин для паники нет. Первым вопрос заседания была ситуация на востоке нашей страны. Мы работаем для полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем для этого абсолютно все, что необходимо", – сказал он.

Он добавил, что к работе над вопросами безопасности привлечены партнеры Украины, дипломаты и военные.

"Они (военные) у нас лучшие, они нас защищают, а нам нужно защищать их –  быть спокойными и не кричать "все пропало", – сказал президент.

Также он прокомментировал и второй вопрос заседания СНБО – энергетический. Зеленский заверил, что Украина пройдет отопительный сезон спокойно.

"Газа в подземных хранилищах Украины достаточно, запасов угля – достаточно, на электростанциях и портах они превышают уже 1 млн тонн. Каждый день благодаря ритмичным поставкам, в частности, железной дорогой и морем они растут", – добавил Зеленский.

Контекст:

В марте 2021 года Россия начала стягивать войска к украинской границе и в оккупированный Крым. 13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что за три недели РФ перебросила к западным границам две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь наращивает численность войск у границ с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в 200-километровой зоне от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряженности.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, сказал, что действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. Среди возможных санкций называлось отключение России от международной платежной системы SWIFT. О намерении ввести "масштабные санкции" против России в случае вторжения в Украину заявляла также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, газ, СНБО, Владимир Зеленский, война в Украине
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