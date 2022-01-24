ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Опубликованы спутниковые снимки российской военной техники у границы с Украиной

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В конце октября Россия начала стягивать войска к границе с Украиной
В конце октября Россия начала стягивать войска к границе с Украиной
Фото: depositphotos.com

Компания космических технологий Maxar Technologies на спутниковых снимках зафиксировала скопления российских военных и техники рядом с украинской границей. Фотографии 20 января опубликовало агентство Reuters, также снимки обнародовал журналист Алекс Сальви.

Фотографии показывают скопления российской военной техники рядом с Климово (в 13 км от границы с Украиной), в Клинце (в 30 км от границы с Украиной), в Ельне (в 135 км от границы с Украиной и в 130 км от границы с Беларусью) и в Погоново (в 165 км от границы с Украиной).

На снимках видны грузовики, танки и другая военная техника.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, военные, граница, военная техника, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Начал проникать по-настоящему". Экс-невеста Мэрилина Мэнсона заявила, что он изнасиловал ее на съемках клипа
  "Начал проникать по-настоящему". Экс-невеста Мэрилина Мэнсона заявила, что он изнасиловал ее на съемках клипа
  "Она меня обозвала". Нардеп Вирастюк признался, что избил одноклассницу и назвал ее имя
  "Она меня обозвала". Нардеп Вирастюк признался, что избил одноклассницу и назвал ее имя
"Жаришка огненная", "Очень сладко". 21-летняя дзюдоистка Белодед снялась в боди с высокими вырезами, показав крупным планом зону бикини
"Жаришка огненная", "Очень сладко". 21-летняя дзюдоистка Белодед снялась в боди с высокими вырезами, показав крупным планом зону бикини
Новый возлюбленный Волочковой рассказал, почему после Мальдив редко видится с балериной, и показал своего шестилетнего сына
Новый возлюбленный Волочковой рассказал, почему после Мальдив редко видится с балериной, и показал своего шестилетнего сына
Каменских вблизи показала голый пах и грудь
Каменских вблизи показала голый пах и грудь
  "Евровидение 2022". Организаторы украинского нацотбора объявили имена ведущих финала конкурса
  "Евровидение 2022". Организаторы украинского нацотбора объявили имена ведущих финала конкурса
  Названы имена участников финала нацотбора на "Евровидение 2022"
  Названы имена участников финала нацотбора на "Евровидение 2022"
"Самая красивая в мире женщина". 52-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни
"Самая красивая в мире женщина". 52-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни
Slavia: Все мое ко мне возвращается. Это закон справедливости
Slavia: Все мое ко мне возвращается. Это закон справедливости
"Бесстыдство и вакханалия", "Шикарная милфа". 39-летняя Водонаева оттянула трусы и показала голый лобок
"Бесстыдство и вакханалия", "Шикарная милфа". 39-летняя Водонаева оттянула трусы и показала голый лобок
"Наконец-то со своими волосами, и наконец-то они отрасли". Grosu показала, как выглядит без наращенных волос
"Наконец-то со своими волосами, и наконец-то они отрасли". Grosu показала, как выглядит без наращенных волос
  "Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью
  "Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте
Умер известный французский модельер Тьерри Мюглер
Умер известный французский модельер Тьерри Мюглер
39-летняя Ольга Фреймут показала младшую на 10 лет сестру
39-летняя Ольга Фреймут показала младшую на 10 лет сестру
Блины с сыром. Эксперт рассказал секрет теста без комков
Блины с сыром. Эксперт рассказал секрет теста без комков
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини (267198)
2
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (75933)
3
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде (74333)
4
"Блин, жалко бабу", "Серега за "Виагрой" метнулся?" Волочкова снялась голой в бане (37214)
5
"Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу". 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога (32138)
6
58-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" пришла на показ мод в полностью прозрачном платье, засветив соски (30389)
7
"И нам не стыдно". Хореограф Евгений Кот на камеру погладил жену по голым ягодицам (27022)
8
63-летняя Мадонна сходила на свидание с 27-летним бойфрендом. В сети обнародованы фото (19549)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS