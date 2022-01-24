Опубликованы спутниковые снимки российской военной техники у границы с Украиной

В конце октября Россия начала стягивать войска к границе с Украиной Фото: depositphotos.com

Фотографии показывают скопления российской военной техники рядом с Климово (в 13 км от границы с Украиной), в Клинце (в 30 км от границы с Украиной), в Ельне (в 135 км от границы с Украиной и в 130 км от границы с Беларусью) и в Погоново (в 165 км от границы с Украиной).

На снимках видны грузовики, танки и другая военная техника.

New satellite images show a build up of Russian troops/equipment being deployed:



Klimovo: * 13 km north of Ukraine

Klintsy: * 30 km east of Ukraine

Yelnya: * 130 km east of Belarus

Pogonovo: * 165 km north of Ukraine



* : @Maxar pic.twitter.com/m8k5J8MViL — Alex Salvi (@alexsalvinews) January 20, 2022