Опубликованы спутниковые снимки российской военной техники у границы с Украиной

Фотографии показывают скопления российской военной техники рядом с Климово (в 13 км от границы с Украиной), в Клинце (в 30 км от границы с Украиной), в Ельне (в 135 км от границы с Украиной и в 130 км от границы с Беларусью) и в Погоново (в 165 км от границы с Украиной).
На снимках видны грузовики, танки и другая военная техника.
New satellite images show a build up of Russian troops/equipment being deployed:— Alex Salvi (@alexsalvinews) January 20, 2022
Klimovo: * 13 km north of Ukraine
Klintsy: * 30 km east of Ukraine
Yelnya: * 130 km east of Belarus
Pogonovo: * 165 km north of Ukraine
* : @Maxar pic.twitter.com/m8k5J8MViL
Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine's borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUl pic.twitter.com/vU07gap7lh— Reuters (@Reuters) January 20, 2022
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.