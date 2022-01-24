Журналисты собрали данные о военных РФ, которые находятся возле украинской границы

Официально военнослужащих и технику перебрасывают в Беларусь для союзных учений. Однако, как отмечает "Радио Свобода", часть бронетехники не добирается до оговоренных полигонов, останавливаясь под Гомелем, недалеко от украинской границы (40 км до Черниговской области и 90 км до Киевской области).
Эту информацию авторы расследования получили, изучив несколько видео из TikTok о переброске российской техники, а также комментарии под этим роликами, которые аналитики перепроверили. В целях безопасности авторов комментариев ссылки на оригинальные видео не приводятся.
Комментаторы, которые утверждают, что являются родственниками или друзьями российских контрактников, рассказывают, что военных отправили "в командировку" или "на учения". Некоторые пишут, что пунктом назначения является Беларусь, другие – что их знакомых и родных отправили в Украину или "на украинскую границу".
Аналитики CIT пишут, что сейчас российское командование перебрасывает к границам Украины те же воинские части, которые в 2014–2015 годах замечали на Донбассе. Например, по данным CIT, в эшелонах на запад едут военные 64-й мотострелковой бригады в Млечнике (Хабаровский край).
Комментарии в TikTok активно оставляют и сами контрактники, которые едут в попавших на видео эшелонах на запад. Некоторые из них, как следует из их профилей и постов, служат в подразделениях упоминавшейся в связи со стягиванием Россией войск к украинской границе 5-й отдельной танковой бригады – это так называемые "боевые буряты Путина", которые стали известными в 2014–2015 годах во время участия в войне на Донбассе.
Кроме вышеназванных подразделений, в публикациях журналистов и аналитиков упоминаются:
Одна из комментаторов – жительница Владивостока – под одним из видео в TikTok выразила уверенность, что ее парень едет "не на учения". На уточняющий вопрос "Радио Свобода" она ответила, что молодого человека отправляют в Украину, не сказав, откуда у нее такая информация.
В дальнейшем она уточнила, что он служит в "десантно-штурмовом батальоне", и в одном из следующих сообщений подтвердила предположение журналистов, что речь идет о 155-й отдельной бригаде морской пехоты.
Часто в комментариях встречались фразы, свидетельствующие о численности отправляемых военнослужащих: "700 человек", "почти все контрактники", "сотни солдат".
CIT отмечает, что большую численность техники и военнослужащих можно было бы оправдать учениями, но российско-белорусские учения "Союзная решимость – 2022" заявлены на 10–20 февраля, а в большинстве комментариев упоминаются сроки "командировки" – два, три и девять месяцев.
Авторы расследования пришли к выводу, что Россия перебрасывает к Украине подразделения, без которых сложно представить полномасштабную военную операцию: военная полиция, десант, спецназ.
Это, в свою очередь, может свидетельствовать о том, что по меньшей мере из некоторых соединений Восточного военного округа к границам с Украиной перебрасывают значительную часть личного состава, а не только технику, и что перебрасываемые подразделения могут задержаться в Беларуси и/или на западе России на сравнительно долгий срок.
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