ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Журналисты собрали данные о военных РФ, которые находятся возле украинской границы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С конца октября Россия начала стягивать войска к границе с Украиной
С конца октября Россия начала стягивать войска к границе с Украиной
Фото: depositphotos.com

Российские войска, которые перебрасывают из Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 км от российско-украинской границы. Об этом 19 января заявили аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team и журналисты "Радио Свобода" в совместном расследовании.

Официально военнослужащих и технику перебрасывают в Беларусь для союзных учений. Однако, как отмечает "Радио Свобода", часть бронетехники не добирается до оговоренных полигонов, останавливаясь под Гомелем, недалеко от украинской границы (40 км до Черниговской области и 90 км до Киевской области).

Эту информацию авторы расследования получили, изучив несколько видео из TikTok о переброске российской техники, а также комментарии под этим роликами, которые аналитики перепроверили. В целях безопасности авторов комментариев ссылки на оригинальные видео не приводятся.

Комментаторы, которые утверждают, что являются родственниками или друзьями российских контрактников, рассказывают, что военных отправили "в командировку" или "на учения". Некоторые пишут, что пунктом назначения является Беларусь, другие – что их знакомых и родных отправили в Украину или "на украинскую границу".

Скриншот: citeam.org
Скриншот: citeam.org

Скриншот: citeam.org
Скриншот: citeam.org

Аналитики CIT пишут, что сейчас российское командование перебрасывает к границам Украины те же воинские части, которые в 2014–2015 годах замечали на Донбассе. Например, по данным CIT, в эшелонах на запад едут военные 64-й мотострелковой бригады в Млечнике (Хабаровский край).

Скриншот: citeam.org
Скриншот: citeam.org

Скриншот: citeam.org
Скриншот: citeam.org

Комментарии в TikTok активно оставляют и сами контрактники, которые едут в попавших на видео эшелонах на запад. Некоторые из них, как следует из их профилей и постов, служат в подразделениях упоминавшейся в связи со стягиванием Россией войск к украинской границе 5-й отдельной танковой бригады – это так называемые "боевые буряты Путина", которые стали известными в 2014–2015 годах во время участия в войне на Донбассе. 

Кроме вышеназванных подразделений, в публикациях журналистов и аналитиков упоминаются:

  • 54-я бригада управления и 165-я артиллерийская бригада из Белогорска Амурской области;
  • 104-я бригада управления и 14-я отдельная бригада спецназовцев из Хабаровска и другие.

Одна из комментаторов – жительница Владивостока – под одним из видео в TikTok выразила уверенность, что ее парень едет "не на учения". На уточняющий вопрос "Радио Свобода" она ответила, что молодого человека отправляют в Украину, не сказав, откуда у нее такая информация.

В дальнейшем она уточнила, что он служит в "десантно-штурмовом батальоне", и в одном из следующих сообщений подтвердила предположение журналистов, что речь идет о 155-й отдельной бригаде морской пехоты.

Скриншот: svoboda.org
Скриншот: svoboda.org

Часто в комментариях встречались фразы, свидетельствующие о численности отправляемых военнослужащих: "700 человек", "почти все контрактники", "сотни солдат". 

CIT отмечает, что большую численность техники и военнослужащих можно было бы оправдать учениями, но российско-белорусские учения "Союзная решимость – 2022" заявлены на 10–20 февраля, а в большинстве комментариев упоминаются сроки "командировки" – два, три и девять месяцев.

Скриншот: citeam.org
Скриншот: citeam.org

Скриншот: citeam.org
Скриншот: citeam.org

Скриншот: citeam.org
Скриншот: citeam.org

Авторы расследования пришли к выводу, что Россия перебрасывает к Украине подразделения, без которых сложно представить полномасштабную военную операцию: военная полиция, десант, спецназ.

Это, в свою очередь, может свидетельствовать о том, что по меньшей мере из некоторых соединений Восточного военного округа к границам с Украиной перебрасывают значительную часть личного состава, а не только технику, и что перебрасываемые подразделения могут задержаться в Беларуси и/или на западе России на сравнительно долгий срок.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, военные, военные учения, война в Украине, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Начал проникать по-настоящему". Экс-невеста Мэрилина Мэнсона заявила, что он изнасиловал ее на съемках клипа
  "Начал проникать по-настоящему". Экс-невеста Мэрилина Мэнсона заявила, что он изнасиловал ее на съемках клипа
  "Она меня обозвала". Нардеп Вирастюк признался, что избил одноклассницу и назвал ее имя
  "Она меня обозвала". Нардеп Вирастюк признался, что избил одноклассницу и назвал ее имя
"Жаришка огненная", "Очень сладко". 21-летняя дзюдоистка Белодед снялась в боди с высокими вырезами, показав крупным планом зону бикини
"Жаришка огненная", "Очень сладко". 21-летняя дзюдоистка Белодед снялась в боди с высокими вырезами, показав крупным планом зону бикини
Новый возлюбленный Волочковой рассказал, почему после Мальдив редко видится с балериной, и показал своего шестилетнего сына
Новый возлюбленный Волочковой рассказал, почему после Мальдив редко видится с балериной, и показал своего шестилетнего сына
Каменских вблизи показала голый пах и грудь
Каменских вблизи показала голый пах и грудь
  "Евровидение 2022". Организаторы украинского нацотбора объявили имена ведущих финала конкурса
  "Евровидение 2022". Организаторы украинского нацотбора объявили имена ведущих финала конкурса
  Названы имена участников финала нацотбора на "Евровидение 2022"
  Названы имена участников финала нацотбора на "Евровидение 2022"
"Самая красивая в мире женщина". 52-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни
"Самая красивая в мире женщина". 52-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни
Slavia: Все мое ко мне возвращается. Это закон справедливости
Slavia: Все мое ко мне возвращается. Это закон справедливости
"Бесстыдство и вакханалия", "Шикарная милфа". 39-летняя Водонаева оттянула трусы и показала голый лобок
"Бесстыдство и вакханалия", "Шикарная милфа". 39-летняя Водонаева оттянула трусы и показала голый лобок
"Наконец-то со своими волосами, и наконец-то они отрасли". Grosu показала, как выглядит без наращенных волос
"Наконец-то со своими волосами, и наконец-то они отрасли". Grosu показала, как выглядит без наращенных волос
  "Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью
  "Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте
Умер известный французский модельер Тьерри Мюглер
Умер известный французский модельер Тьерри Мюглер
39-летняя Ольга Фреймут показала младшую на 10 лет сестру
39-летняя Ольга Фреймут показала младшую на 10 лет сестру
Блины с сыром. Эксперт рассказал секрет теста без комков
Блины с сыром. Эксперт рассказал секрет теста без комков
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини (267198)
2
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (75933)
3
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде (74333)
4
"Блин, жалко бабу", "Серега за "Виагрой" метнулся?" Волочкова снялась голой в бане (37214)
5
"Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу". 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога (32138)
6
58-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" пришла на показ мод в полностью прозрачном платье, засветив соски (30389)
7
"И нам не стыдно". Хореограф Евгений Кот на камеру погладил жену по голым ягодицам (27022)
8
63-летняя Мадонна сходила на свидание с 27-летним бойфрендом. В сети обнародованы фото (19549)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS