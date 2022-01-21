Зеленский о возможном вторжении РФ: У нас много русскоязычных украинцев, поддерживающих Украину. Защищать страну будут все

Зеленский: Если это будет война, то это будет очень большая война, и проиграют все Фото: president.gov.ua

"Сейчас у нас много русскоязычных украинцев, поддерживающих Украину, – даже тех, кто положительно относился к России после оккупации Крыма и Донбасса. Я знаю, что все будут защищать нашу страну. Помимо армии, каждый украинец будет сражаться, чтобы защитить свою землю", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что если РФ вновь вторгнется в Украину, проиграют все.

"Если мы собираемся защищаться от одной из самых могущественных армий в мире, то это будет война. И если это будет война, то это будет очень большая война, и проиграют все. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает, Россия пострадает, пострадают соседние с Украиной европейские страны. А тех, кто подальше, – коснется миграционный кризис. Для нас самое главное – сохранить нашу территорию", – сказал Зеленский.