Гордон: Путин может пойти на все что угодно. Но я не собираюсь вывозить семью из Украины и сам буду здесь

"У меня какое-то раздвоение личности. С одной стороны, наши западные партнеры заявляют о страшной опасности, которая нам грозит. Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Польша, страны Балтии говорят о том, что [президент РФ Владимир] Путин вот-вот может вторгнуться, эвакуируют своих дипломатов. Я вам скажу, что не от хороших перспектив это делается. А с другой стороны, президент [Украины Владимир Зеленский] говорит: "Да нет, все нормально. Не поддавайтесь панике, все хорошо". От его слов хочется еще сильнее ей поддаться", – сказал журналист.

Он считает, что действия украинских властей в этой ситуации не вызывают доверия у граждан.

"Я не понимаю, что вообще происходит. То президент говорит в интервью The Washington Post, что Харьков могут скоро атаковать, то под постом комментарий оставляет, что с Харьковом все нормально. Кому верить? Верить некому. Ко мне приходят мои друзья и говорят: "Ты семью уже вывез?" Я отвечаю: "Я не собираюсь вывозить семью и сам не собираюсь никуда ехать. Я здесь буду". – "Ну а нам вывозить семьи?" Все же задают этот вопрос", – сказал Гордон.

Он отметил, что косвенные признаки свидетельствуют о том, что Россия готовится к новому витку агрессии.

"У товарища друг живет в России, на границе между Белгородской областью и Харьковской. Говорит, что с той стороны границы, в Белгородской области, стоят эшелоны с боевой техникой. Эшелоны! И они подходят. Он ему пишет: "Мы все тут в Белгородской области, ближе к границе с Харьковской, наблюдаем эшелоны техники". То есть что-то же происходит? Снимки с космоса публикуют. А [глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид] Арахамия говорит: "Да нет, там полупустые палатки", – возмутился Гордон.

При этом он обратил внимание, что в то время, пока весь мир говорит о возможном нападении России и поставляет Украине оружие, Верховная Рада уходила на самые продолжительные в истории новогодние каникулы (они продолжались 38 дней).

"И еще один фактор важный. Посмотрите, как западные страны стали давать оружие. Такого никогда не было. Никогда! И [переносные противотанковые ракетные комплексы] Javelin, и все что угодно. Из США прибыл третий самолет с оружием. О чем это говорит? Я злюсь на наших руководителей, очень злюсь. Знаете почему? Потому что, если перед тобой постоянная угроза вторжения, ты должен системно ежедневно выстраивать собственную армию. Это делается системно. Каким образом? Как мне рассказывают наши старые генштабисты, надо понять театр возможных боевых действий, надо понять, какие нужны войска, какие соединения и роды войск, и надо планомерно укреплять все это", – сказал журналист.

По его мнению, руководство Украины этим сейчас не занимается, напротив, разворовывание армии продолжается.

"Если вы думаете, что кто-то этим занимается, вы ошибаетесь. Армию планомерно разворовывали все это время. Все время войны, начиная с [пятого президента Петра] Порошенко и заканчивая Зеленским, армию разворовывают. И мы с вами это хорошо знаем. Постоянно берут на взятках высокопоставленных сотрудников Министерства обороны. Вооруженным силам не платят довольствие, которое должны платить. Я считаю, что сегодня каждый солдат, находящийся на передовой, должен получать минимум $1000 в месяц. Минимум. У него должна быть мотивация. Помимо любви к родине, должна быть финансовая мотивация. Потому что даже во время Второй мировой войне солдатам хорошо платили. Вот такая безрадостная картина. Я понимаю, что армия не готова к войне. И я понимаю, что Путин может пойти на все что угодно. Я не верю в это до конца, не верю, что он пойдет, но черт его знает", – сказал Гордон.

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