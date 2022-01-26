Гордон: Путин может пойти на все что угодно. Но я не собираюсь вывозить семью из Украины и сам буду здесь

"У меня какое-то раздвоение личности. С одной стороны, наши западные партнеры заявляют о страшной опасности, которая нам грозит. Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Польша, страны Балтии говорят о том, что [президент РФ Владимир] Путин вот-вот может вторгнуться, эвакуируют своих дипломатов. Я вам скажу, что не от хороших перспектив это делается. А с другой стороны, президент [Украины Владимир Зеленский] говорит: "Да нет, все нормально. Не поддавайтесь панике, все хорошо". От его слов хочется еще сильнее ей поддаться", – сказал журналист.
Он считает, что действия украинских властей в этой ситуации не вызывают доверия у граждан.
"Я не понимаю, что вообще происходит. То президент говорит в интервью The Washington Post, что Харьков могут скоро атаковать, то под постом комментарий оставляет, что с Харьковом все нормально. Кому верить? Верить некому. Ко мне приходят мои друзья и говорят: "Ты семью уже вывез?" Я отвечаю: "Я не собираюсь вывозить семью и сам не собираюсь никуда ехать. Я здесь буду". – "Ну а нам вывозить семьи?" Все же задают этот вопрос", – сказал Гордон.
Он отметил, что косвенные признаки свидетельствуют о том, что Россия готовится к новому витку агрессии.
"У товарища друг живет в России, на границе между Белгородской областью и Харьковской. Говорит, что с той стороны границы, в Белгородской области, стоят эшелоны с боевой техникой. Эшелоны! И они подходят. Он ему пишет: "Мы все тут в Белгородской области, ближе к границе с Харьковской, наблюдаем эшелоны техники". То есть что-то же происходит? Снимки с космоса публикуют. А [глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид] Арахамия говорит: "Да нет, там полупустые палатки", – возмутился Гордон.
При этом он обратил внимание, что в то время, пока весь мир говорит о возможном нападении России и поставляет Украине оружие, Верховная Рада уходила на самые продолжительные в истории новогодние каникулы (они продолжались 38 дней).
"И еще один фактор важный. Посмотрите, как западные страны стали давать оружие. Такого никогда не было. Никогда! И [переносные противотанковые ракетные комплексы] Javelin, и все что угодно. Из США прибыл третий самолет с оружием. О чем это говорит? Я злюсь на наших руководителей, очень злюсь. Знаете почему? Потому что, если перед тобой постоянная угроза вторжения, ты должен системно ежедневно выстраивать собственную армию. Это делается системно. Каким образом? Как мне рассказывают наши старые генштабисты, надо понять театр возможных боевых действий, надо понять, какие нужны войска, какие соединения и роды войск, и надо планомерно укреплять все это", – сказал журналист.
По его мнению, руководство Украины этим сейчас не занимается, напротив, разворовывание армии продолжается.
"Если вы думаете, что кто-то этим занимается, вы ошибаетесь. Армию планомерно разворовывали все это время. Все время войны, начиная с [пятого президента Петра] Порошенко и заканчивая Зеленским, армию разворовывают. И мы с вами это хорошо знаем. Постоянно берут на взятках высокопоставленных сотрудников Министерства обороны. Вооруженным силам не платят довольствие, которое должны платить. Я считаю, что сегодня каждый солдат, находящийся на передовой, должен получать минимум $1000 в месяц. Минимум. У него должна быть мотивация. Помимо любви к родине, должна быть финансовая мотивация. Потому что даже во время Второй мировой войне солдатам хорошо платили. Вот такая безрадостная картина. Я понимаю, что армия не готова к войне. И я понимаю, что Путин может пойти на все что угодно. Я не верю в это до конца, не верю, что он пойдет, но черт его знает", – сказал Гордон.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
В середине января американские СМИ, в частности CNN, сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину в январе – феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.
Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать.
На фоне новостей о возможном вторжении России четыре страны – США, Великобритания, Австралия и Германия – заявили о намерении эвакуировать из Украины членов семей дипломатов и часть сотрудников дипломатических учреждений. В МИД Украины назвали этот шаг преждевременным.