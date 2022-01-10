Нардепы этой зимой ушли на самые длинные зимние каникулы за 10 лет – Комитет избирателей Украины

Последнее пленарное заседание парламента было проведено 17 декабря 2021 года, а следующее состоится 25 января 2022-го. Таким образом, 38 дней пройдет без заседаний.

В КИУ отмечают, что продолжительность периодов без пленарных заседаний из-за зимних праздников была меньше и у VIII, и у VII созывов Рады.

"Впервые за последние 10 лет народные депутаты отдыхают в течение столь длительного времени. При этом в Верховной Раде хватает долгов, которые не были закрыты в прошлом году. Например, народные депутаты, несмотря на обещания, не успели погасить долги перед шахтерами, приняв соответствующий законопроект на исходе года только в первом чтении", – заявил глава КИУ Алексей Кошель.

В комитете напомнили, что первоначально каникулы должны были быть короче. В соответствии с первой редакцией календарного плана, принятой в июле, неделю с 11-го по 14 января планировалось отвести именно для работы на пленарных заседаниях. Однако в декабре депутаты внесли изменения в постановление, назначив в это время вместо пленарных заседаний неделю работы с избирателями (в пояснительной записке обоснованием такого шага была названа "необходимость проведения работы с избирателями в январе 2022 года").