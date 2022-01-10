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Нардепы этой зимой ушли на самые длинные зимние каникулы за 10 лет – Комитет избирателей Украины

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Нардепы должны были вернуться в зал 11 января, но изменили календарный план работы
Нардепы должны были вернуться в зал 11 января, но изменили календарный план работы
Фото: depositphotos.com

Народные депутаты находятся на рекордных по длительности зимних каникулах за последние 10 лет, подсчитал Комитет избирателей Украины. Об этом он сообщает в Facebook 10 января.

Последнее пленарное заседание парламента было проведено 17 декабря 2021 года, а следующее состоится 25 января 2022-го. Таким образом, 38 дней пройдет без заседаний.

В КИУ отмечают, что продолжительность периодов без пленарных заседаний из-за зимних праздников была меньше и у VIII, и у VII созывов Рады.

"Впервые за последние 10 лет народные депутаты отдыхают в течение столь длительного времени. При этом в Верховной Раде хватает долгов, которые не были закрыты в прошлом году. Например, народные депутаты, несмотря на обещания, не успели погасить долги перед шахтерами, приняв соответствующий законопроект на исходе года только в первом чтении", – заявил глава КИУ Алексей Кошель.

В комитете напомнили, что первоначально каникулы должны были быть короче. В соответствии с первой редакцией календарного плана, принятой в июле, неделю с 11-го по 14 января планировалось отвести именно для работы на пленарных заседаниях. Однако в декабре депутаты внесли изменения в постановление, назначив в это время вместо пленарных заседаний неделю работы с избирателями (в пояснительной записке обоснованием такого шага была названа "необходимость проведения работы с избирателями в январе 2022 года").

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/6732950386746660

Контекст:

17 декабря Верховная Рада провела последний пленарный день в 2021 году. В тот же день состоялось внеочередное заседание, посвященное одному вопросу – отсрочке введения кассовых аппаратов. Депутаты не смогли внести соответствующий законопроект в повестку дня.

Согласно расписанию заседаний, с 3-го по 6-е и с 17-го по 21 января народные депутаты работают в комитетах, с 10-го по 14 января – с избирателями. Следующая пленарная неделя начнется 24 января. 

Обычно Рада работает в пленарном режиме неделю через неделю работы в округах или комитетах, то есть по две недели в месяц проводит в зале заседаний. 

Теги: Верховная Рада, Комитет избирателей Украины, праздники, народные депутаты, Алексей Кошель, каникулы
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