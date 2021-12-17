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ПОЛИТИКА

Рада провалила голосование по отсрочке кассовых аппаратов

Рада не включила в повестку дня законопроект об отсрочке РРО, на заседание пришло порядка 100 нардепов
Рада не включила в повестку дня законопроект об отсрочке РРО, на заседание пришло порядка 100 нардепов
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на внеочередном заседании, которое было посвящено вопросу отсрочки введения кассовых аппаратов, не смогла внести соответствующий законопроект в повестку дня.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

В Раде на внеочередном заседании собралось порядка 100 нардепов – при регистрации в самом начале было 97 парламентариев (отсутствовала большая часть пропрезидентской "Слуги народа").

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Депутат Верховной Рады от группы "За майбутнє" Анна Скороход, которая была инициатором заседания, назвала происходящее в парламенте позором "перед предпринимателями и перед людьми, которые стоят под Верховной Радой, которые специально приехали для того, чтобы отстоять свои интересы".

По ее мнению, "у нас просто разваливается государство".

После выступления нардепов законопроект №6376 об отсрочке расширенного применения регистраторов расчетных операций (РРО) плательщиками единого налога на один год попытались внести в повестку Рады, но за это проголосовали только 102 нардепа.

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Этот вопрос был единственным на сегодняшнем внеочередном заседании, чтобы его созвать в Раде собрали 155 подписей.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия еще до заседания говорил, что монобольшинство не поддержит отсрочку РРО. Он заявлял, что предпринимателей "услышали и изменили законопроект во многих местах".

Контекст:

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.

После акций протеста ФЛП Верховная Рада приняла закон об отсрочке кассовых аппаратов. Согласно закону, применение сниженных финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций было продлено до 1 января 2022 года.

В этом году предприниматели продолжали протестовать, требуя сохранить упрощенную систему налогообложения. Акция протеста проходила под стенами Рады и сегодня, сообщает LB.ua.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, законопроект, голосование, кассовые аппараты, Слуга народа, Давид Арахамия, заседание, Анна Скороход, внеочередное заседание
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