Рада провалила голосование по отсрочке кассовых аппаратов

Рада не включила в повестку дня законопроект об отсрочке РРО, на заседание пришло порядка 100 нардепов Фото: depositphotos.com

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

В Раде на внеочередном заседании собралось порядка 100 нардепов – при регистрации в самом начале было 97 парламентариев (отсутствовала большая часть пропрезидентской "Слуги народа").

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Депутат Верховной Рады от группы "За майбутнє" Анна Скороход, которая была инициатором заседания, назвала происходящее в парламенте позором "перед предпринимателями и перед людьми, которые стоят под Верховной Радой, которые специально приехали для того, чтобы отстоять свои интересы".

По ее мнению, "у нас просто разваливается государство".

После выступления нардепов законопроект №6376 об отсрочке расширенного применения регистраторов расчетных операций (РРО) плательщиками единого налога на один год попытались внести в повестку Рады, но за это проголосовали только 102 нардепа.

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Этот вопрос был единственным на сегодняшнем внеочередном заседании, чтобы его созвать в Раде собрали 155 подписей.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия еще до заседания говорил, что монобольшинство не поддержит отсрочку РРО. Он заявлял, что предпринимателей "услышали и изменили законопроект во многих местах".