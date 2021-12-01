Под Радой начался митинг предпринимателей. Они требуют сохранить упрощенную систему налогообложения

Лидер движения Сергей Доротич накануне завил, что предприниматели будут требовать принятия законопроекта №5866, позволяющего сохранить упрощенную систему налогообложения. Доротич назвал ее "единственной возможностью без коррупционной составляющей начать и вести свою предпринимательскую деятельность". Об этом 30 ноября написал "Правовой контроль".

"К сожалению, упрощенную систему хотят уничтожить и с первого января практически все микропредприниматели, практически все самозанятые ставятся на грань выживания. Вот мы и будем требовать, чтобы этот законопроект был принят", – заявил он.