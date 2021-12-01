Под Радой начался митинг предпринимателей. Они требуют сохранить упрощенную систему налогообложения

Лидер движения Сергей Доротич накануне завил, что предприниматели будут требовать принятия законопроекта №5866, позволяющего сохранить упрощенную систему налогообложения. Доротич назвал ее "единственной возможностью без коррупционной составляющей начать и вести свою предпринимательскую деятельность". Об этом 30 ноября написал "Правовой контроль".
"К сожалению, упрощенную систему хотят уничтожить и с первого января практически все микропредприниматели, практически все самозанятые ставятся на грань выживания. Вот мы и будем требовать, чтобы этот законопроект был принят", – заявил он.
1 декабря 2020 года Верховная Рада отложила на 1 января 2022 года фискализацию, которую намеревались внедрить в 2021 году. Гетманцев называл это "сверхкомпромиссом", за который он не голосовал.
7 декабря закон об отсрочке введения кассовых аппаратов подписал президент Владимир Зеленский.
15 декабря на акции протеста вышли предприниматели, произошли их столкновения с правоохранителями. Протесты против фискализации продолжились и в 2021 году. В частности, участники инициативы #SaveФОП выходили на Майдан Незалежности в Киеве 29 июня.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев 30 июня заявил, что решение отсрочить введение кассовых аппаратов до 1 января 2022 года было ошибочным.