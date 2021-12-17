"Сейчас рекордные объемы теневого рынка". Арахамия сказал, что "Слуга народа" не будет голосовать за отсрочку РРО

Об этом сообщает LB.ua.
Заседание собрали по требованию 155 нардепов.
"Собрали [подписи для созыва внеочередного заседания], будут голосовать, но я думаю, что мы не будем голосовать, что не будет достаточно голосов. Почему? Я вам объясню. Мы услышали их и изменили законопроект во многих местах. Но рисковые группы, подакцизные группы нужно делать. Сейчас рекордные объемы теневого рынка", – сказал Арахамия.
Он отметил, что некоторые крупные ритейлеры маскируются под мелкий бизнес, из-за чего возникают манипуляции с налогобложением.
"Поэтому эти проголосовавшие изменения позволят отделить, а затем для маленьких ослаблять. Мое мнение таково – если ты маленький, нужно предоставить тебе максимальную возможность дышать, развиваться, чтобы ты перешел в средний", – пояснил председатель пропрезидентской фракции.
Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.
После акций протеста ФЛП Верховная Рада прияла закон об отсрочке кассовых аппаратов. Согласно закону, применение сниженных финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций было продлено до 1 января 2022 года.
В этом году предприниматели продолжали протестовать, требуя сохранить упрощенную систему налогообложения. Акция протеста проходит под стенами Рады и сегодня, сообщает LB.ua.