"Сейчас рекордные объемы теневого рынка". Арахамия сказал, что "Слуга народа" не будет голосовать за отсрочку РРО

Арахамия: Я думаю, что мы не будем голосовать, что не будет достаточно голосов Фото: sluga-narodu.com

Об этом сообщает LB.ua.

Заседание собрали по требованию 155 нардепов.

"Собрали [подписи для созыва внеочередного заседания], будут голосовать, но я думаю, что мы не будем голосовать, что не будет достаточно голосов. Почему? Я вам объясню. Мы услышали их и изменили законопроект во многих местах. Но рисковые группы, подакцизные группы нужно делать. Сейчас рекордные объемы теневого рынка", – сказал Арахамия.

Он отметил, что некоторые крупные ритейлеры маскируются под мелкий бизнес, из-за чего возникают манипуляции с налогобложением.

"Поэтому эти проголосовавшие изменения позволят отделить, а затем для маленьких ослаблять. Мое мнение таково – если ты маленький, нужно предоставить тебе максимальную возможность дышать, развиваться, чтобы ты перешел в средний", – пояснил председатель пропрезидентской фракции.