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Гетманцев может быть причастен к "расколу" в среде защитников малых предпринимателей – СМИ

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За пределами предпринимательского движения далеко не все ключевые участники процессов знают о наличии двух "фракций" среди активистов-ФЛП, пишет "Дело"
За пределами предпринимательского движения далеко не все ключевые участники процессов знают о наличии двух "фракций" среди активистов-ФЛП, пишет "Дело"
Фото: delo.ua

Издание "Дело" пообщалось с организаторами движения SaveФОП, которое выступает за отмену фискализации мелкого бизнеса. Лидер движения Сергей Доротич заявил, что часть организаций откололись от общего направления и выступают за отсрочку введения кассовых аппаратов вместо их отмены. "Дело" пишет, что заинтересованным в проведении митингов, которые фактически способствуют дальнейшей фискализации физлиц-предпринимателей, может быть нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики и финансов Даниил Гетманцев.

"Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики и финансов Даниил Гетманцев может быть причастен к "расколу" в среде защитников малых предпринимателей. Именно благодаря Гетманцеву от движения SaveФОП откололись ряд "конструктивных" организаций, которые теперь являются лояльными к власти и инициативам самого Гетманцева, тем самым нивелируя саму идею защиты малого предпринимательства от давления", – пишут авторы материала. 

Они напомнили, что внедрение кассовых аппаратов среди физлиц-предпринимателей началось в 2017 году, и с 2022 года регистраторы расчетных операций (РРО) должны стоять у всех ФЛП-торговцев, независимо от объемов продаж. 4 ноября под стенами Верховной Рады собрался очередной митинг, на котором около 200 участников использовали символику "Захисти ФОП. Рада міст".

"Со стороны может показаться, что это одна из многочисленных акций, которые в последние несколько лет проводят и координируют участники движения SaveФОП (лидер – Сергей Доротич). Однако, несмотря на сходство слоганов и похожую символику, речь идет об организациях, которые определенное время назад "откололись" от SaveФОП и стали поддерживать отдельные инициативы власти и налогового комитета Рады. Среди этих структур, в частности, ОО "Фортеця" экс-главы Совета предпринимателей при Кабмине и экс-нардепа от "Блока Кличко" Оксаны Продан, объединение "Альянс РОМБ" экс-главы Госкомпредпринимательства Ксении Ляпиной, ОО "Рада міст. ЗахистФОП" Марины Паянок, ОО "Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей" Бориса Эмельдеша, ОО "Разом за майбутнє" (структура партии "За майбутнє", которую финансирует Игорь Коломойский) городского головы Луцка Игоря Полищука", – перечислили журналисты.

Они отметили, что накануне акции Сергей Доротич "открестился" от "конструктивных ФЛП" и назвал их "посіпаками Гетманцева", так как в прошлом году они согласовали отсрочку введения РРО вместо требования полной отмены таких аппаратов для мелких предпринимателей. 

"Недавно появилась информация, согласно которой глава комитета ВР по вопросам налогов и финансовой политики Даниил Гетманцев, его заместитель Ярослав Железняк, а также экс-спикер ВР Дмитрий Разумков могут быть причастны к фальсификации текста одного из законопроектов, которые касаются внедрения тотальной фискализации ФЛП. По крайней мере, к выводам о служебном подлоге пришли эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста. Есть все основания полагать, что лоббирование массового внедрения РРО происходило в интересах крупных производителей и импортеров аппаратов. Поэтому нет ничего удивительного, что Гетманцев мог быть заинтересован и в проведении митингов в поддержку законопроектов, фактически способствующих дальнейшей фискализации ФЛП", – пишет "Дело".

Принципиальные расхождения между двумя группами защитников предпринимателей можно отслеживать по законопроектам, которые они поддерживают, отмечает издание.

"Активисты SaveФОП (Доротича) среди прочего поддерживают законопроекты №3853-1, №3853-2, №3993 о внесении изменений в налоговое законодательство для упрощения учета в сфере микробизнеса без РРО и обязательного кешбэка как дополнительной нагрузки на предпринимателей. Кроме того, они также выступают за проект закона №5866 о создании условий для развития физлиц-предпринимателей и повышения прозрачности их деятельности", – сказано в материале.

Отколовшиеся же активисты, которые, по мнению Доротича, действуют с подачи Гетманцева, поддерживают проект закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования порядка ведения учета и применения регистраторов расчетных операций и снижения фискального давления на налогоплательщиков".

"При этом данный законопроект фактически просто отсрочит внедрение РРО на два года, при этом SaveФОП добиваются именно полной отмены кассовых аппаратов. Кроме того, такие организации также поддерживают ряд законопроектов, которые активно критикуются в предпринимательской среде и среди профсоюзов. В частности, речь идет о проектах законов №5371 и №5388, которыми устанавливаются новые правила трудовых отношений в сфере малого и среднего бизнеса. Согласно анализу экспертов, законопроекты существенно сузят права работников компаний, увеличат объемы незадекларированного труда, приведут к замедлению роста зарплат и будут способствовать дальнейшей трудовой миграции квалифицированных специалистов за границу", – подчеркнули авторы статьи.

Они добавили, что за пределами предпринимательского движения далеко не все ключевые участники процессов – прежде всего, народные депутаты, чиновники исполнительной власти, местные органы и сами пока еще не примкнувшие к активистам бизнесмены – знают о наличии этих двух "фракций".

"Тактика создания "лояльных" объединений и раскола внутри активистского движения – известный прием представителей власти, чтобы взять под контроль любой общественный дискурс. Только вот ФЛП, которые уже с 1 января 2022 года почувствуют на себе всю полноту "заботы" государства о своих кошельках, скорее всего, очень быстро раскусят фальшь и будут еще активнее объединяться вокруг реальных, а не фейковых защитников своих интересов", – резюмировало "Дело".

Теги: налоги, бизнес, законодательство, законопроект, активист, кассовые аппараты, предприниматели, Даниил Гетманцев
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