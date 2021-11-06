Экспертиза подтвердила подделку в Раде текста законопроекта №2524, с этим могут быть связаны Гетманцев, Железняк и Разумков – СМИ

Проведение экспертизы инициировали члены этого комитета – народные депутаты от "Европейской солидарности" Нина Южанина, от "Батьківщини" Антон Яценко и от "Слуги народа" Александр Качура.

"В частности, они утверждают, что глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики [нардеп от "Слуги народа"] Даниил Гетманцев, его первый заместитель [глава фракции "Голос"] Ярослав Железняк, а также бывший в то время главой Верховной Рады Дмитрий Разумков в окончательный текст законопроекта, который был принят в целом и передан на подпись президенту (закон 786-IX от 14.07.2020), включили нормы, изложенные в поправке 85 Гетманцева – полная отмена книги доходов и расходов и переход на учет доходов ФЛП в бумажном или электронном виде в помесячном разрезе. В сессионном зале Рады данная поправка поддержана не была", – сказано в публикации.

Авторы обращения заявили, что эти нормы разрушают упрощенную систему налогообложения.

"Это означает, что налоговые органы полностью теряют контроль за доходами предпринимателей, а единственным способом контроля станет тотальная установка регистраторов расчетных операций (РРО) независимо от вида деятельности, – сказано в пояснительных материалах. – Сторонниками такой разрушительной политики являются заинтересованные в поставке кассовых аппаратов представители больших импортеров-производителей, которые публично поддерживали действия главы комитета".

По факту подделки текста законопроекта Государственное бюро расследований открыло уголовное производство №42020000000001990, пишет агентство.

"Кроме того, авторы записки добавляют, что ранее бывший на тот момент спикером Разумков [инициировал] расследование этой ситуации, однако привлекал к нему заведомо заинтересованных представителей налогового комитета. Именно поэтому нардепы Южанина, Яценко и Качура самостоятельно обратились в КНИИСЭ, где эксперты фактически подтвердили служебный подлог", – утверждает "РБК-Украина".