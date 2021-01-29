В Киеве снова протестовали предприниматели, в этот раз ходили к посольству США. Фоторепортаж
28 января в Киеве прошел очередной протест участников инициативы "SaveФОП", сообщает "5 канал".
По оценке журналистов, на первую в 2021 году акцию пришло порядка 3 тыс. человек. Митингующие прошли маршем с Крещатика к Конституционному Суду, представительству ЕС в Украине и посольству США. Американские дипломаты вышли к митингующим, активисты передали им обращение, в котором просят посольство обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде – чтобы в парламенте создали группу по разработке законодательной базы для работы физлиц предпринимателей. Представители инициативы "SaveФОП" хотят отменить кассовые аппараты и оставить упрощенную систему налогообложения, говорится в сюжете. Полиция и Нацгвардия во время митингов усиленно охраняли центр Киева, акции прошли мирно, сообщили
в пресс-службе Нацполиции. Фото обнародовали агентство ЕРА
и "Радіо Свобода"
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