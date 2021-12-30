За год депутаты-прогульщики не получили из госбюджета 34 млн грн выплат

Всего в 2021 году было 11 решений Регламентного комитета по лишению депутатов выплат. Они охватывают период с декабря 2020-го до июля 2021 года, а также сентябрь – ноябрь 2021 года. В августе никого из депутатов выплат не лишали (было всего два заседания), а депутатская дисциплина и соответствующие выплаты за декабрь будут рассмотрены уже в 2022 году.

158 народных депутатов в этом году хотя бы раз не получили возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий. Впрочем, почти половину невыплаченных средств сэкономили 30 злостных прогульщиков, которых штрафовали 11 раз.

Больше всего таких нардепов (18) представляют "Оппозиционную платформу – За жизнь". Это Вадим Рабинович, Вадим Столар, Виктор Медведчук, Виталий Борт, Дмитрий Исаенко, Игорь Абрамович, Игорь Кисилев, Наталья Королевская, Александр Пузанов, Александр Фельдман, Ренат Кузьмин, Сергей Ларин, Сергей Левочкин, Суто Мамоян, Тарас Козак, Федор Христенко, Юрий Бойко и Юрий Солод. Шесть прогульщиков являются членами группы "За майбутнє": Виктор Бондарь, Игорь Палица, Александр Герега, Сергей Лабазюк, Степан Ивахов и Ярослав Дубневич. Еще трое – внефракционные: Дмитрий Шенцев, Дмитрий Шпенов и Александр Дубинский, двое – члены ВО "Батьківщина": Андрей Кожемякин и Антон Яценко. Также один депутат-прогульщик входит в группу "Довіра" – Максим Ефимов.

Каждый из них не получил по 499 400 грн или почти 15 млн грн в целом. Для сравнения: это, например, заработные платы учителя высшей категории за 90 лет, по данным МОН.