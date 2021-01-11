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В 2020 году депутатов Верховной Рады оштрафовали более чем на 30 млн грн

Народные депутаты были оштрафованы за прогулы пленарных заседаний Верховной Рады, а также из-за отсутствия на заседаниях парламентских комитетов, в состав которых они входят.

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За нарушения закона о лишении нардепов права на депутатские выплаты в госбюджет возвращено более 30 млн грн, сообщил Фролов
За нарушения закона о лишении нардепов права на депутатские выплаты в госбюджет возвращено более 30 млн грн, сообщил Фролов
Фото: Pavlo Frolov / Facebook

В 2020 году народные депутаты Украины из-за нарушений закона о лишении нардепов права на депутатские выплаты в связи с прогулами заседаний парламента или комитетов Верховной Рады не получили более 30 млн грн, все средства возвращены в бюджет. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал депутат от "Слуги народа" Павел Фролов.

"Мы предусмотрели в этом созыве очень существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседания комитета. То есть если за месяц процент голосования у депутата меньше 70%, то депутат не получает 42 тыс. грн депутатских. Таким образом, например, в прошлом году более 30 млн грн сэкономлено и возвращено в бюджет. Ранее такой практики не было", – отметил Фролов.

По данным Комитета избирателей Украины, главными прогульщиками Верховной Рады в 2020 году стали народные депутаты из группы "За майбутнє" – в среднем за год на пленарные заседания приходило только 46% депутатов. Лидерами посещаемости стали народные депутаты от "Слуги народа" (72%) и "Европейской солидарности" (71%). Всего в 2020 году состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады Украины.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. "Слуга народа" сформировала монобольшинство.

В октябре 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1035-2 о лишении нардепов выплат на депутатскую деятельность в случае прогулов. В частности, возмещение расходов прекращается в случае, если народный депутат в течение месяца во время очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не принимал личного участия в более чем трети пленарных заседаний или более чем половине заседаний комитета Рады, в состав которого он входит. Основанием для начисления выплат нардепу является регистрация с помощью электронной системы.

Согласно принятых парламентом 13 апреля изменений к госбюджету-2020, расходы на аппарат Верховной Рады планировались на уровне (.xlsx) 2,037 млрд грн. 

Теги: Верховная Рада, Украина, бюджет, депутаты, народные депутаты, штраф, парламент, закон, выплаты, деятельность, расходы, Слуга народа, Павел Фролов, нарушение
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