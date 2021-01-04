В КИУ назвали главных прогульщиков Верховной Рады в 2020 году

Комитет избирателей Украины проанализировал посещение парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний Верховной Рады по итогам 2020 года.

По данным Комитета избирателей Украины, главными прогульщиками Верховной Рады в 2020 году стали народные депутаты группы "За майбутнє". В среднем в течение года на пленарные заседания приходили только 46% депутатов, сообщает пресс-служба КИУ.

Также низкие показатели регистрации у народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь". В среднем на заседаниях парламента регистрировалось 53% депутатов от этой политсилы. У депутатов от "Батьківщини" показатели посещения на уровне 56%.

Высокие результаты у депутатов от группы "Довіра" и фракции "Голос" – 68% и 67% соответственно.

Лидерами посещаемости стали народные депутаты от "Слуги народа" (72%) и "Европейской солидарности" (71%).

Всего в 2020 году состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады Украины.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. "Слуга народа" сформировала монобольшинство.