Пенсионная реформа, СБУ, децентрализация. Стефанчук рассказал о планах Рады на 2022 год

Стефанчук отметил, что реформа СБУ – "серьезное обязательство, которое осталось у Украины перед международными партнерами" Фото: rada.gov.ua

"Одним из основных приоритетов в законодательной работе на 2022 год станет усиление народовластия, ведь это основное предвыборное обещание президента Украины Владимира Зеленского", – заявил Стефанчук.

По его словам, в конце января Венецианская комиссия планирует предоставить предварительное заключение по поводу законопроекта о местном референдуме. Стефанчук ожидает, что в начале следующей сессии Рада сможет рассмотреть этот документ на пленарном заседании.

Он отметил, что параллельно нарабатывается целый ряд законопроектов о народовластии в других сферах – о суде присяжных, о мировых судах, которые будут решать незначительные споры, о коллективных исках.

Еще одним приоритетом спикер назвал завершение реформы градостроительства.

"В ее основу положены три "кита" – цифровизация, децентрализация и ответственность. Все они содержатся в законопроектах №5655 и №5877, которые уже прошли первое чтение и в следующем году должны быть приняты в целом. Мы должны навсегда ликвидировать почву коррупции в строительном секторе", – заявил Стефанчук.

Он также напомнил, что реформа СБУ – "серьезное обязательство, которое осталось у Украины перед международными партнерами", и оно должно быть исполнено в начале года.

Кроме того, по словам Стефанчука, в начале года Верховная Рада приступит к пенсионной реформе и рассмотрит законопроекты о внедрении второго накопительного уровня пенсионного обеспечения в стране.

Спикер отметил, что необходимо завершить реформу децентрализации и внести изменения в Конституцию Украины. Этим сейчас занимается рабочая группа.

Он также упомянул модернизацию самого парламента Украины – появление на сайте Рады переводов законов на английский язык, технологическое обновление и переоборудование зала заседаний, разработка приложения "Рада" для смартфонов, создание исследовательско-аналитической службы.

По словам Стефанчука, Рада также может вернуться к вопросу введения дистанционного голосования. "Сейчас продолжаем работу над этим законопроектом, ведь сейчас нет варианта, чтобы в случае опасности (пандемии, агрессии РФ) немедленно собраться и принять важное для государства решение", – отметил он.