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Корниенко рассказал, какие законопроекты Рада рассмотрит после зимних каникул

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17 декабря Рада провела последний пленарный день в этом году
17 декабря Рада провела последний пленарный день в этом году
Фото: depositphotos.com

Парламентарии после зимних каникул в первую очередь планируют рассмотреть проекты законов, которые не успели в 2021 году.

Об этом 19 декабря сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко во время брифинга, который транслировался на странице партии "Слуга народа" в Facebook.

"У нас есть ряд законопроектов, которые не были проголосованы на этой неделе. Они касаются вопросов продолжения медицинской реформы... Также законопроекты, связанные с социальными вопросами – накопительная пенсия, мы до нее не дошли на этой неделе. Не дошли до налоговой составляющей игорного бизнеса. То, чего давно рынок ожидает", – отметил он.

По словам Корниенко, Рада не может полгода проголосовать за законопроект о беспошлинном ввозе товаров стоимостью до 150.

"Сейчас было бы уместно на Новый год сделать это послабление, чтобы люди могли завозить себе больше продукции, больше товаров покупать. Но мы уже полгода не можем проголосовать этот очень простой законопроект. То не доходим, то срывается, то руководители фракций хотят обговорить, что они боятся перезапуска канала "Рада" и так далее", – сказал нардеп.

Контекст:

17 декабря Рада провела последний пленарный день в этом году. Внеочередное заседании было посвящено одному вопросу – отсрочке введения кассовых аппаратов. епутаты не смогли внести соответствующий законопроект в повестку дня.

Теги: Верховная Рада, законопроект, Слуга народа, Александр Корниенко
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