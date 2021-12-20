Корниенко рассказал, какие законопроекты Рада рассмотрит после зимних каникул

Об этом 19 декабря сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко во время брифинга, который транслировался на странице партии "Слуга народа" в Facebook.

"У нас есть ряд законопроектов, которые не были проголосованы на этой неделе. Они касаются вопросов продолжения медицинской реформы... Также законопроекты, связанные с социальными вопросами – накопительная пенсия, мы до нее не дошли на этой неделе. Не дошли до налоговой составляющей игорного бизнеса. То, чего давно рынок ожидает", – отметил он.

По словам Корниенко, Рада не может полгода проголосовать за законопроект о беспошлинном ввозе товаров стоимостью до €150.

"Сейчас было бы уместно на Новый год сделать это послабление, чтобы люди могли завозить себе больше продукции, больше товаров покупать. Но мы уже полгода не можем проголосовать этот очень простой законопроект. То не доходим, то срывается, то руководители фракций хотят обговорить, что они боятся перезапуска канала "Рада" и так далее", – сказал нардеп.