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ПОЛИТИКА

Рада решила передать ВСУ 60 подержанных автомобилей, оппозиция критиковала инициативу

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Рада передала на баланс Генштаба легковые автомобили, несколько грузовиков и автобусов
Рада передала на баланс Генштаба легковые автомобили, несколько грузовиков и автобусов
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на заседании 17 декабря приняла проект постановления № 6438 о передаче отдельного имущества, обеспечивающего деятельность Верховной Рады Украины, на баланс Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

Этот проект постановления предусматривает передачу Вооруженным силам Украины 60 автомобилей и других транспортных средства, которые находятся на балансе автобазы аппарата Верховной Рады. 

Комитет рекомендовал определиться относительно этого вопроса путем голосования в Раде. В монобольшинстве призывали поддержать инициативу. "Это очень полезное дело", – объяснил с трибуны Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов. 

За проект постановления проголосовало 311 нардепов, однако представители оппозиции во время обсуждения выступили с критикой инициативы. 

"Нашим парням и девушка на передовой нужна не подержанная, а новая техника, которая поможет выполнять боевые задачи в полную силу", – сказала нардеп от "Европейской солидарности" София Федина. Она подчеркнула, что автомобили передают на баланс структур, которые находятся в Киеве и выразила надежду, что руководство последних передаст их на передовую. 

"В то же время мы должны принять стратегическое решение о поставках автомобильной техники ВСУ. Ситуация критическая, потому что некомплект составляет более 10 тыс. единиц. А при таких условиях защищать Украину достаточно сложно", – добавила Федина. 

Нардеп от "Голоса" Роман Костенко сказал, что речь идет о легковых автомобилях, которые были "на развозе". Согласно приложению к проекту постановления (.docx), Рада передает ВСУ, кроме легковых автомобилей, несколько грузовых автомобилей (среди них топливная цистерна), пять автобусов и микроавтобусов.

"Это Toyota Camry... Возможно, они повлияют на обороноспособность, и это хорошо, но к опросу нужно подходить комплексно. Вопрос автомобилей, в частности внедорожников, стоит очень остро в ВСУ", – добавил он. 

По словам Костенко, комитет по вопросам национальной безопасности и разведки, секретарем которого он является, занимается этим вопросом два года. Руководству Минобороны, как заявил Костенко, не единожды говорили о необходимости менять УАЗы, "которые стоят с 60-х годов на вооружении и никто с ними ничего не делает". 

"Поэтому нужно закупать новые внедорожники и мы как Верховная Рада не должны передавать 60 автомобилей, а найти средства, добавить в военный бюджет и сделать так, чтобы новые автомобили были закуплены и попали на фронт", – сказал он. Кроме того, проблемы есть и с грузовыми автомобилями, их, по словам Костенко, Украина сейчас ищет для закупки в Европе. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, автомобили, Генштаб ВСУ, автобус, Минобороны, ВСУ, война в Украине, война на Донбассе, автомобиль, София Федина, Павел Фролов, Роман Костенко
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