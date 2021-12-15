Кортеж министра Чернышова с сиренами и мигалками нарушает ПДД в центре Киева – СМИ

Журналисты "Украинской правды" сняли, как машина останавливает встречный поток спецсигналами и поворачивает с нарушением правил Скриншот: Українська правда / YouTube

"Чернышов – единственный министр, автомобили которого мы замечаем возле здания, где располагается офис миллиардера и народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Игоря Абрамовича", – говорится в сюжете.

Журналисты отметили проблесковые маяки и знаки прикрытия – специальные номера, обычно используемые для проведения операций.

"Номерных знаков нет в базе полиции. А это значит, что Чернышову по неизвестным причинам можно использовать оперативные номерные знаки", – констатирует автор сюжета Михаил Ткач.

Также он показал, как авто сопровождения кортежа Чернышова нарушает правила в центре столицы, на пересечении улиц Владимирская и Большая Житомирская.

"Авто едет с включенными проблесковыми маяками, использует звуковой сигнал. Останавливает встречный поток машин и, вопреки правилам, поворачивает в сторону офиса депутата Абрамовича", – говорится в сюжете.

Автор расследования обратился к министру Чернышову с вопросом, на каких основаниях его авто сопровождения использует спецсредства и имеет оперативные номерные знаки, но ответа не получил.

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