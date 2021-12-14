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В Украине могут разрешить фиксацию нарушений ПДД на телефон. МВД хочет выплачивать вознаграждение за видео с нарушителями

В МВД хотят выплачивать вознаграждения за видео в размере 10% от штрафа, уплаченного нарушителем ПДД
В МВД хотят выплачивать вознаграждения за видео в размере 10% от штрафа, уплаченного нарушителем ПДД
Фото: depositphotos.com

В МВД Украины поддержали законопроект №5798, им, среди прочего, предлагается ввести фиксацию нарушения ПДД с помощью специального приложения, установленного на мобильном устройстве. Об этом сообщил пресс-центр МВД.

Отмечается, что законопроект, "предусматривающий уменьшение аварий на дорогах", 13 декабря рассмотрен на подкомитете по административному праву Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады.

В МВД Украины благодаря фиксации нарушений ПДД на мобильное приложение планируют увеличить "в несколько раз" скорость реагирования и наказания нарушителей.

"В первую очередь планируется запустить фиксацию следующих правонарушений: проезд на красный свет светофора; пересечение двойной полосы; проезд по полосе общественного транспорта; проезд железнодорожного переезда на запрещенный сигнал; препятствование проезду спецтехники, в частности – пожарная машина, полицейский автомобиль, машина скорой помощи", – говорится в сообщении.

Ожидается, что отснятое нарушение ПДД при помощи мобильного приложения будет передаваться онлайн в полицию, далее – свидетель получит ответ от правоохранителей относительно регистрации нарушения и его последующего расследования. В то же время, правонарушителю будет высылаться штраф с добавлением видеофиксации его нарушения.

В МВД подчеркнули, что нарушения будут фиксироваться даже в самых отдаленных уголках Украины.

"В городках и поселках, где не планируется установка камер фиксации в ближайшие годы, люди смогут самостоятельно фиксировать нарушения, являющиеся реализацией права граждан на реальное народовластие", – резюмировали в ведомстве.

Как указывается в законопроекте, зарегистрированном 16 июля 2021 года, человек, который известит полицию, будет иметь право на получение вознаграждения в размере 10% от штрафа, уплаченного нарушителем.

Об инициативе МВД привлечь общественность к фиксации нарушений ПДД говорил в октябре замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Контекст:

В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По словам Енина, за год работы таких систем в Киеве и Киевской области количество ДТП с погибшими и/или травмированными снизилось на 65%.

В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.

Сейчас на дорогах Украины работает 246 комплексов автофиксации, расположенных в 24 городах и 15 областях. Адреса их размещения представлены на сайте МВД.

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