В МВД хотят, чтобы участники дорожного движения фиксировали нарушения ПДД

В МВД заявили, что в Украине есть до 2,5 тыс. мест концентрации ДТП Фото: depositphotos.com

"Мы можем привлекать общественность к этим процессам. Мы планируем разработать приложение, которое бы позволяло фиксировать грубые нарушения правил дорожного движения другим его участникам. На первом этапе может идти речь о проезде на красный свет, нарушении правил проезда железнодорожных переездов или проезде через двойную полосу", – отметил Енин.

Если воплотить эту инициативу в реальность, каждый участник дорожного движения думал бы больше перед тем, как допустить грубое нарушение ПДД, добавил чиновник.

При этом Енин объяснил, что камеры фиксации нарушений ПДД устанавливаются в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

"На территории Украины есть, скажем, 2000–2500 мест концентрации ДТП. Наша первоочередная задача – это установка камер наблюдения и соответствующих комплексов автофиксации именно там. Теми темпами, которыми на сегодня это внедряется, мы можем это сделать лет примерно за 15", – сообщил он.

В МВД хотят в законодательном порядке установить систему распределения поступлений от штрафов за нарушение ПДД.

"От 10 до 30% поступлений от этих штрафов могли бы направляться в местные общины, которые устанавливают соответствующие комплексы автофиксации в местах, согласованных с Национальной полицией, с тем, чтобы развивать дорожную инфраструктуру", – заключил Енин.