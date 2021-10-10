Задержали водителя фуры, устроившего смертельное ДТП с автобусом в Одесской области – полиция

"Установлено, что водитель грузовика, житель Черкасской области, столкнулся с маршруткой, когда ее водитель, 43-летний житель Нерубайской сельской общины, сделал остановку. [...] Водителя фуры задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

В результате ДТП погибли два пассажира автобуса – 35-летняя женщина и 40-летний мужчина.

Также пострадали девять жителей Холодной Балки, которые ехали в автобусе: трое мужчин в возрасте от 16 до 46 лет и шестеро женщин в возрасте от 18 до 52 лет.

"Где именно остановился автобус, на обочине или прямо на дороге, полицейские будут устанавливать в ходе следствия: показания мужчин расходятся. Их проверили на содержание алкоголя в крови, результат теста показал, что оба были трезвыми", – объяснили правоохранители.

Авария произошла на трассе Киев – Одесса.