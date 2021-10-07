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В семи городах Украины с 8 октября заработают еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД

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Система видеофиксации ПДД заработала в Украине в ночь на 1 июня прошлого года
Система видеофиксации ПДД заработала в Украине в ночь на 1 июня прошлого года
Фото: ukrsi.com.ua

С 8 октября на дорогах Кременчуга, Ивано-Франковска, Тернополя, Кропивницкого, Николаева, Сум и Белой Церкви заработают еще 20 комплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram.

Приборы контроля КАСКАД установят в таких местах:

Кременчуг:

  • просп. Свободы, 120/25 (направление прибора – ул. Бойко).

Ивано-Франковск:

  • ул. Крахивецкая, 216 (направление прибора – ул. Вишневая);
  • ул. Галицкая, 144 (направление прибора – въезд в город);
  • ул. Тисменицкая, 311 (направление прибора – въезд в город);
  • ул. Евгения Коновальца, 320 (направление прибора – ул. Светлая);
  • ул. Евгения Коновальца, 411 (направление прибора – ул. Довбуша).

Тернополь:

  • просп. Злуки, 45б (направление прибора – ул. Богдана Лепкого);
  • просп. Злуки, 47б (направление прибора – Збаражское шоссе);
  • ул. Протасевича, 8 (направление прибора – просп. Степана Бандеры);
  • ул. Степана Будного, 28 (направление прибора – ул. Карпенко).

Кропивницкий:

  • ул. Габдрахманова, 35а (направление прибора – ул. Шатило);
  • ул. Габдрахманова, 50 (направления прибора – ул. Ивана Олинского).

Николаев:

  • просп. Центральный, 160 (направление направления прибора – Херсонское шоссе).

Сумы:

  • ул. Вячеслава Черновола, возле ул. Засумской, 99 (направление прибора – ул. Люблинская);
  • ул. Харьковская, 96 (направление прибора – ул. Сергея Табалы);
  • ул. Героев Сумщины, 10 (направление прибора – ул. Гагарина);
  • ул. Героев Сумщины, 27 (направление прибора – площадь Независимости);
  • ул. Героев Крут, 20 (направление прибора – ул. Ивана Харитоненко).

Белая Церковь:

  • просп. Князя Владимира, возле ул. Надречной, 96 (направление прибора – ул. Короленко);
  • ул. Леваневского, 48 (направление прибора – ул. Некрасова).

В МВД добавили, что с 8 октября количество комплексов автофиксации на дорогах Украины увеличится до 178. Их адреса размещения представлены здесь.

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.

Теги: МВД, Сумы, Тернополь, Николаев, Ивано-Франковск, Кременчуг, ПДД, Белая Церковь, дороги, Кропивницкий, видеофиксация, нарушение
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