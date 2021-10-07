В семи городах Украины с 8 октября заработают еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД

Приборы контроля КАСКАД установят в таких местах:
Кременчуг:
Ивано-Франковск:
Тернополь:
Кропивницкий:
Николаев:
Сумы:
Белая Церковь:
В МВД добавили, что с 8 октября количество комплексов автофиксации на дорогах Украины увеличится до 178. Их адреса размещения представлены здесь.
Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.
В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.
За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.