В трех городах и четырех областях Украины заработают еще 10 камер автофиксации нарушений ПДД

"С 26 ноября на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей заработают приборы фиксации правонарушений, контролирующие соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", – отметил Белошицкий.

Приборы контроля "Каскад" установят в таких местах:

Запорожье:

Львов:

Тернополь:

Донецкая область:

Николаевская область:

Ровенская область:

Харьковская область:

Всего с 26 ноября на дорогах Украины будет работать 246 комплексов автофиксации, расположенных в 24-ти городах и 15 областях. Адреса их размещения представлены на сайте ведомства.

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.