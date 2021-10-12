С 13 октября заработают еще 23 комплекса автофиксации нарушений – МВД Украины

"С 13 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", – говорится в сообщении.
Приборы контроля "Каскад" установят в таких местах:
Кременчуг:
- 274-й квартал, 4 (направление прибора – просп. Полтавский);
Черкассы:
- просп. Химиков, 50 (направление прибора – ул. Черновола);
Луцк:
- ул. Вячеслава Черновола, 17 (направление прибора – ул. Петра Маха);
- ул. Ковельская, 144 (направление прибора – ул. Старицкого);
- ул. Ковельская, 147 (направление прибора – ул. Лескова);
- ул. Конякина, 18-А (направление прибора ул. Киверцевская);
Львов:
- ул. Стрыйская, 292 (направление прибора – ул. Иоанна Павла II);
- ул. Василия Стуса, 39 (направление прибора – просп. Красной Калины);
- ул. Шевченко, 313 (направление прибора – ул. Ивана Величковского);
Винницкая область:
- на 376 км + 261 км автодороги М-30 (направление прибора – г. Хмельницкий);
Волынская область:
- на 19 км + 098 км автодороги Н-22 (направление прибора – г. Владимир-Волынский);
Донецкая область:
- на 651 км + 922 км автодороги М-03 (направление прибора – г. Славянск);
- на 621 км + 111 км автодороги М-14 (направление прибора – с. Камышеватое);
- на 681 км + 488 км автодороги Н-08 (направление прибора – г. Мариуполь);
- на 6 км + 817 км автодороги Н-20 (направление прибора – г. Краматорск);
- на 183 км + 107 км автодороги Н-20 (направление прибора – г. Мариуполь);
Запорожская область:
- на 279 км + 345 км автодороги М-18 (направление прибора – г. Запорожье);
- на 276 км + 252 км автодороги М-18 (направление прибора – г. Харьков);
- на 263 км + 637 км автодороги М-18 (направление прибора – г. Запорожье);
Николаевская область:
- на 191 км + 346 км автодороги Н-24 (направление прибора – г. Николаев);
Ровенская область:
- на 340 км + 202 км автодороги М-06 (направление прибора – с. Панталия);
- на 371 км + 971 км автодороги М-06 (направление прибора – г. Львов);
Черниговская область:
- на 11 км + 903 км автодороги Н-27 (направление прибора – г. Мена).
По данным МВД, с 13 октября на дорогах Украины будет работать 201 комплекс автофиксации. Адреса их размещения представлены на сайте ведомства.
Контекст:
Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.
В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.
За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.