С 13 октября заработают еще 23 комплекса автофиксации нарушений – МВД Украины

"С 13 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", – говорится в сообщении.

Приборы контроля "Каскад" установят в таких местах:

Кременчуг:

Черкассы:

Луцк:

Львов:

Винницкая область:

Волынская область:

Донецкая область:

Запорожская область:

Николаевская область:

Ровенская область:

Черниговская область:

По данным МВД, с 13 октября на дорогах Украины будет работать 201 комплекс автофиксации. Адреса их размещения представлены на сайте ведомства.

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.