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С 13 октября заработают еще 23 комплекса автофиксации нарушений – МВД Украины

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C 13 октября на дорогах Украины будет работать 201 комплекс автофиксации ПДД, отметили в МВД
C 13 октября на дорогах Украины будет работать 201 комплекс автофиксации ПДД, отметили в МВД
Фото: МВС України / Facebook

Полиция установила еще 23 новых комплекса автофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) – с 13 октября они заработают в четырех городах и семи областях Украины. Об этом 12 октября в Facebook сообщил пресс-центр МВД.

"С 13 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", – говорится в сообщении.

Приборы контроля "Каскад" установят в таких местах:

Кременчуг: 

  • 274-й квартал, 4 (направление прибора – просп. Полтавский);

Черкассы:

  • просп. Химиков, 50 (направление прибора – ул. Черновола);

Луцк:

  • ул. Вячеслава Черновола, 17 (направление прибора – ул. Петра Маха);
  • ул. Ковельская, 144 (направление прибора – ул. Старицкого);
  • ул. Ковельская, 147 (направление прибора – ул. Лескова);
  • ул. Конякина, 18-А (направление прибора ул. Киверцевская);

Львов: 

  • ул. Стрыйская, 292 (направление прибора – ул. Иоанна Павла II);
  • ул. Василия Стуса, 39 (направление прибора – просп. Красной Калины);
  • ул. Шевченко, 313 (направление прибора  ул. Ивана Величковского);

Винницкая область:

  • на 376 км + 261 км автодороги М-30 (направление прибора  г. Хмельницкий);

Волынская область:

  • на 19 км + 098 км автодороги Н-22 (направление прибора – г. Владимир-Волынский);

Донецкая область:

  • на 651 км + 922 км автодороги М-03 (направление прибора – г. Славянск);
  • на 621 км + 111 км автодороги М-14 (направление прибора – с. Камышеватое);
  • на 681 км + 488 км автодороги Н-08 (направление прибора – г. Мариуполь);
  • на 6 км + 817 км автодороги Н-20 (направление прибора  г. Краматорск);
  • на 183 км + 107 км автодороги Н-20 (направление прибора  г. Мариуполь);

Запорожская область:

  • на 279 км + 345 км автодороги М-18 (направление прибора  г. Запорожье);
  • на 276 км + 252 км автодороги М-18 (направление прибора – г. Харьков);
  • на 263 км + 637 км автодороги М-18 (направление прибора – г. Запорожье);

Николаевская область:

  • на 191 км + 346 км автодороги Н-24 (направление прибора – г. Николаев);

Ровенская область:

  • на 340 км + 202 км автодороги М-06 (направление прибора – с. Панталия);
  • на 371 км + 971 км автодороги М-06 (направление прибора – г. Львов);

Черниговская область:

  • на 11 км + 903 км автодороги Н-27 (направление прибора – г. Мена).

По данным МВД, с 13 октября на дорогах Украины будет работать 201 комплекс автофиксации. Адреса их размещения представлены на сайте ведомства.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/4429438427142814

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.

Теги: МВД, Украина, автомобили, полиция, штраф, ПДД, нарушители, дороги, видеофиксация, нарушение
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