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С 5 ноября в Украине заработают еще 18 комплексов автофиксации нарушений, всего – 236 – МВД

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18 комплексов автофиксации нарушений заработают в трех городах и одной области Украины, отметили в МВД
18 комплексов автофиксации нарушений заработают в трех городах и одной области Украины, отметили в МВД
Фото: МВС України / Facebook

Полиция установила еще 18 новых комплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) – с 5 ноября они заработают в трех городах и одной области Украины. Об этом 2 ноября в Facebook сообщил пресс-центр МВД.

"С 5 ноября на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области заработают приборы фиксации правонарушений, контролирующие соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", – говорится в сообщении.

Приборы контроля "Каскад" установят в таких местах:

Херсон: 

  • ул. Нефтяников, 4 (направление прибора – ул. Адмирала Макарова);
  • ул. Нефтяников, 13 (направление прибора – ул. Ивана Богуна);
  • ул. Перекопская, 163 (направление прибора – ул. 28-й Армии);
  • Бериславское шоссе, 46 (направление прибора – ул. Урожайная).

Одесса:

  • Южная дорога, 2 (направление прибора – Николаевская дорога);
  • Южная дорога, 39 (направление прибора – ул. Семена Палия);
  • ул. Семена Палия, 80 (направление прибора – ул. Академика Заболотного);
  • Николаевская дорога, 205 (направление прибора – ул. Лиманная);
  • просп. Небесной Сотни, 4 (направление прибора – ул. Левитана);
  • Николаевская дорога, 287 (направление прибора – Южная дорога);
  • просп. Шевченко, 4а (направление прибора – ул. Семинарская);
  • просп. Добровольского, 123а (направление прибора – ул. Генерала Бочарова);
  • ул. Семена Палия, 25а (направление прибора – Южная дорога).

Хмельницкий:

  • Винницкое шоссе, 8/1 (направление прибора – ул. Молдавская);
  • ул. Каменецкая, 132 (направление прибора – ул. Житецкого);
  • просп. Мира, 65 (направление прибора – Староконстантиновское шоссе).

Запорожская область:

  • на 526 км+613 автодороги Н-08 (направление прибора – г. Мариуполь);
  • на 2 км+372 автодороги Н-15 (направление прибора – г. Донецк).

По данным МВД, с 5 ноября на дорогах Украины будет работать 236 комплексов автофиксации. Адреса их размещения представлены на сайте ведомства.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/4494591550627501

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.

Теги: МВД, Украина, Одесса, Херсон, автомобили, Хмельницкий, полиция, Запорожская область, ПДД, дороги, видеофиксация, нарушение
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