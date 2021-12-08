На украинском авторынке появился электромобиль за 170 тыс. грн

Идею доступного электромобиля харьковская компания Vilkon реализовала с помощью китайских партнеров, пишет издание.

Из КНР в Украину поставляются полностью комплектный кузов и отдельно батареи, монтаж электротехнической части производится в Харькове.

Электрокар Lulida T6 – полноценный четырехместный пятидверный автомобиль А-класса. Как подчеркивает издание, Lulida T6 не отличается высокими техническими характеристиками, но свою цену вполне оправдывает.

Электромобиль оснащен электродвигателем 4 кВт, который разгоняет его до максимальной скорости 55 км/ч. В комплектации есть обогреватель салона, электрические стеклоподъемники и камера заднего вида.

Пятидверный кузов позволяет использовать электромобиль как для доставок, так и для перевозки пассажиров, отмечает Auto-Consulting.

В компании Vilkon планируют выпустить грузовую версию автомобиля для курьерской доставки.