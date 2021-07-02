Porsche отзывает 43 тыс. электромобилей Taycan

Будут отозваны все авто, проданные до июня 2021 года. Автомобили получат новое программное обеспечение.

Исполнительный директор Porsche Клаус Рехбергер сообщил, что проблема выявлена примерно в 130 автомобилях, однако неисправность не привела к авариям.

Taycan был запущен в прошлом году. Это четырехдверный спортивный автомобиль с низкой посадкой и запасом хода 450 км.

Официальный дилер Porsche в Украине Winner Imports в комментарии "Бабелю" сообщил, что в Украину привезли 106 электрокаров Taycan в кузове седан и один автомобиль в кузове Cross Turismo (универсал).