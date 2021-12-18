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ПОЛИТИКА

СМИ узнали об отстранении политтехнолога Петрова от эфира на канале "Рада". Он предлагал Меркель "набить купола" и погоны ФСБ

Петров 14 декабря предлагал сделать тату на ягодицах или на плечах Меркель
Петров 14 декабря предлагал сделать тату на ягодицах или на плечах Меркель
Скриншот: ISLND TV / YouTube

Политтехнолога Владимира Петрова 17 декабря отстранили от эфиров на государственном канале "Рада". Об этом, ссылаясь на источники в аппарате украинского парламента, сообщило издание "Детектор медіа".

Утром 17 декабря канал "Рада" показал извинения Петрова за свои высказывания в адрес экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. 

Запись эфира не сохранилась на YouTube-канале "Рады", слова Петрова цитирует LB.ua

"В среду в проекте "На самом деле" я позволил себе неприятное и бестактное высказывание по отношению к бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель. Мне досадно, что произошла такая ситуация. В тот день и на тот момент я был очень раздражен информацией из СМИ, я не разобрался в ситуации до конца, и в принципе с моей стороны было очень бестактно называть поведение женщины тем словом, которое я выбрал", – сказал политтехнолог, не уточняя, как именно высказался в адрес Меркель. 

Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин писал в Facebook 16 декабря, что Петров после сюжета о киевском тату-салоне и его попытке сделать татуировку свинье сказал "а теперь о настоящем свинстве" и начал говорить о Меркель и президенте США Джо Байдене. 

https://www.facebook.com/mitya.gurin/posts/5196338877062505

За несколько дней до этого Петров подобные заявления делал в эфире ISLND TV, комментируя информацию СМИ о блокировке Меркель поставок оружия НАТО Украине

"Если мы уже говорим о свинье – не могу не упомянуть Ангелу Меркель. Оказывается, именно Ангела Меркель заблокировала поставки в Украину оружия натовского. [...] Я сейчас обращаюсь к владельцам тату-салона, которые пытались татуировать свинью, и которым это не дали сделать. Парни, я думаю, что никто из украинцев не будет против, если вы поймаете Меркель и набьете ей на спине эту церковь с куполами. [...] Можете ей на ягодицах набить ее настоящее имя "Ангела Штирлиц". [...] Кароче, Ангела, приезжай в Украину, будем бить тебе на плечах погоны подполковника ФСБ", – сказал он 14 декабря. 

Контекст:

Команда президента Украины Владимира Зеленского заинтересована в создании медиахолдинга, в который вошли бы государственные телеканалы "Дом" и "Рада", а также частный "24 канал", писал "Телеграф". Целью появления такого медиаресурса является усиление информационного сопровождения деятельности монобольшинства в Верховной Раде – фракции "Слуга народа", сообщало издание.

3 декабря первый вице-спикер парламента Александр Корниенко опроверг слухи о создании медиахолдинга президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что власть "научной фантастикой не занимается".

15  декабря спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил об обновлении телеканала "Рада". "С сегодняшнего дня он начинает вещание в формате HD. В скором времени зрители увидят не только качественную картинку, но и новые студии, обновленную площадку для брифингов и пресс-конференций", – говорится в сообщении.

СМИ стало известно, что на реформированной "Раде" будут работать бывшие ведущие телеканалов "112 Украина", ZIK, Live, а также блогер Сергей Иванов и политтехнолог Владимир Петров. Иванов после информации об отстранении заявил, что прекратит работу на канале вместе с "другом". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ангела Меркель, Сергей Иванов, Владимир Петров, Дмитрий Гурин, телеканал Рада
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