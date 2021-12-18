СМИ узнали об отстранении политтехнолога Петрова от эфира на канале "Рада". Он предлагал Меркель "набить купола" и погоны ФСБ

Утром 17 декабря канал "Рада" показал извинения Петрова за свои высказывания в адрес экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

Запись эфира не сохранилась на YouTube-канале "Рады", слова Петрова цитирует LB.ua.

"В среду в проекте "На самом деле" я позволил себе неприятное и бестактное высказывание по отношению к бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель. Мне досадно, что произошла такая ситуация. В тот день и на тот момент я был очень раздражен информацией из СМИ, я не разобрался в ситуации до конца, и в принципе с моей стороны было очень бестактно называть поведение женщины тем словом, которое я выбрал", – сказал политтехнолог, не уточняя, как именно высказался в адрес Меркель.

Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин писал в Facebook 16 декабря, что Петров после сюжета о киевском тату-салоне и его попытке сделать татуировку свинье сказал "а теперь о настоящем свинстве" и начал говорить о Меркель и президенте США Джо Байдене.

За несколько дней до этого Петров подобные заявления делал в эфире ISLND TV, комментируя информацию СМИ о блокировке Меркель поставок оружия НАТО Украине.

"Если мы уже говорим о свинье – не могу не упомянуть Ангелу Меркель. Оказывается, именно Ангела Меркель заблокировала поставки в Украину оружия натовского. [...] Я сейчас обращаюсь к владельцам тату-салона, которые пытались татуировать свинью, и которым это не дали сделать. Парни, я думаю, что никто из украинцев не будет против, если вы поймаете Меркель и набьете ей на спине эту церковь с куполами. [...] Можете ей на ягодицах набить ее настоящее имя "Ангела Штирлиц". [...] Кароче, Ангела, приезжай в Украину, будем бить тебе на плечах погоны подполковника ФСБ", – сказал он 14 декабря.