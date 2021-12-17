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Разумков: Я не готов был отдать "Раду" под управление Офиса президента. Потому что это парламентский телеканал

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По словам Разумкова, 9 млн грн было потрачено только на концепцию телеканала "Рада"
По словам Разумкова, 9 млн грн было потрачено только на концепцию телеканала "Рада"
Фото: Андрей Нестеренко / Facebook

Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков заявил 17 декабря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", что много раз пытался увеличить финансирование телеканала "Рада", но "этого не давали сделать".

"Я много раз пытался увеличить финансирование телеканала "Рада" в разумных пределах... Этого не давали сделать, потому что я не готов был отдать телеканал "Рада", как руководитель парламента, под управление Офиса президента [Украины]. Потому что это парламентский телеканал, – сказал Разумков. – А сегодня действительно выделяют почти 400 млн грн на 2022 год, при чем большая часть этих средств планируется потратить не на создание нового контента, а на закупку. А у кого он будет покупаться? Зачем он будет покупаться?".

По словам Разумкова, 9 млн грн было потрачено только на концепцию телеканала – "листов где-то 20 А4".

Контекст:

Команда президента Украины Владимира Зеленского заинтересована в создании медиахолдинга, в который вошли бы государственные телеканалы "Дом" и "Рада", а также частный "24 канал", писал "Телеграф". Целью появления такого медиаресурса является усиление информационного сопровождения деятельности монобольшинства в Верховной Раде – фракции "Слуга народа", сообщало издание.

3 декабря первый вице-спикер парламента Александр Корниенко опроверг слухи о создании такого медиахолдинга, заявив, что власть "научной фантастикой не занимается".

15 декабря спикер Верховной Рады Стефанчук сообщил в Twitter об обновлении телеканала "Рада". "С сегодняшнего дня он начинает вещание в формате HD. В скором времени зрители увидят не только качественную картинку, но и новые студии, обновленную площадку для брифингов и пресс-конференций", – говорится в сообщении.

СМИ стало известно, что на реформированной "Раде" будут работать бывшие ведущие телеканалов "112 Украина", ZIK, Live, а также блогер Сергей Иванов и политтехнолог Владимир Петров.

16 декабря пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко прервал прямой эфир телеканала "Рада", студия которого теперь работает в кулуарах парламента, чтобы заявить, что реформирование этого канала было осуществлено по коррупционным схемам, вне системы ProZorro.

16 декабря лидер партии "Батьківщина", народный депутат Украины Юлия Тимошенко заявила, что лидеры фракций ВР и спикер Руслан Стефанчук приняли решение вернуть телеканал "Рада" после первого дня работы в обновленном виде в старый формат.

17 декабря "Детектор медиа" сообщил, что редакционный совет телеканала "Рада" отстранил от прямых эфиров Петрова. Вслед за Петровым о прекращении сотрудничества с телеканалом заявил в Facebook Иванов.

Теги: Верховная Рада, Украина, Сергей Иванов, медиахолдинг, парламент, ток-шоу, финансирование, Владимир Петров, Дмитрий Разумков, Офис президента Украины, Свобода слова Савика Шустера, телеканал Рада
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