Разумков: Я не готов был отдать "Раду" под управление Офиса президента. Потому что это парламентский телеканал

По словам Разумкова, 9 млн грн было потрачено только на концепцию телеканала "Рада" Фото: Андрей Нестеренко / Facebook

"Я много раз пытался увеличить финансирование телеканала "Рада" в разумных пределах... Этого не давали сделать, потому что я не готов был отдать телеканал "Рада", как руководитель парламента, под управление Офиса президента [Украины]. Потому что это парламентский телеканал, – сказал Разумков. – А сегодня действительно выделяют почти 400 млн грн на 2022 год, при чем большая часть этих средств планируется потратить не на создание нового контента, а на закупку. А у кого он будет покупаться? Зачем он будет покупаться?".

По словам Разумкова, 9 млн грн было потрачено только на концепцию телеканала – "листов где-то 20 А4".