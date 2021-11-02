Дурнев: Когда я подарил Яценюку морковку, он сказал: "Смотри, чтобы я тебе ее кое-куда не засунул"

В марте 2013 года на одном из митингов тогдашней оппозиции в Виннице Дурнев подошел к Яценюку и вручил ему морковь.
"Арсений Петрович, как символ президентской власти вручаю вам. От [политтехнолога] Владимира Петрова приветик", – сказал Дурнев.
Он отметил, что решил подарить политику морковь, "потому что, во-первых, Арсений Яценюк похож на кролика; во-вторых, там была определенная ситуация, из-за которой нужно было так сделать".
"Мне кажется до сих пор, что это очень удачно вышло", – сказал ведущий.
Он вспомнил, что Яценюк ответил ему на ушко.
"Он ответил: "Смотри, чтобы я тебе ее кое-куда не засунул". И мы это "кое-куда" запикали – и вышло как бы… Дальше можно было интерпретировать его слова в меру своей распущенности", – сказал Дурнев.
Петров – политтехнолог, блогер, телеведущий. Основатель продакшн-студии Lumpen production и телеканала "Исландия".
На выборах президента 2010 года он работал в пиар-команде Яценюка. "Украинская правда" напомнила, что тогда Петров вел блог в "Живом журнале" под ником lumpen, а одновременно занимался ЖЖ Яценюка arseniy2010. В августе 2009 года произошел скандал, когда Петров не перелогинился и от имени аккаунта arseniy2010 написал одному из пользователей: "Подхожу я к твоей маме и ссу ей в рот".
В дальнейшем, как отметило движение "Чесно", Петров, вероятно, принимал участие в дискредитации ряда политиков, в том числе Арсения Яценюка, Алексея Гончаренко, Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича, Сергея Терехина, Виктора Уколова, Олега Ляшко и других.
Дурнев некоторое время сотрудничал с Петровым, а сейчас развивает свой YouTube-канал, на который подписано 630 тыс. человек. На канале выходят разные видеопроекты шоумена, в том числе "Дурнев смотрит сторис" и "Еда Дурнева".