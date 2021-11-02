Дурнев: Когда я подарил Яценюку морковку, он сказал: "Смотри, чтобы я тебе ее кое-куда не засунул"

Дурнев: Мне кажется до сих пор, что это очень удачно вышло Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В марте 2013 года на одном из митингов тогдашней оппозиции в Виннице Дурнев подошел к Яценюку и вручил ему морковь.

"Арсений Петрович, как символ президентской власти вручаю вам. От [политтехнолога] Владимира Петрова приветик", – сказал Дурнев.

Он отметил, что решил подарить политику морковь, "потому что, во-первых, Арсений Яценюк похож на кролика; во-вторых, там была определенная ситуация, из-за которой нужно было так сделать".

"Мне кажется до сих пор, что это очень удачно вышло", – сказал ведущий.

Он вспомнил, что Яценюк ответил ему на ушко.

"Он ответил: "Смотри, чтобы я тебе ее кое-куда не засунул". И мы это "кое-куда" запикали – и вышло как бы… Дальше можно было интерпретировать его слова в меру своей распущенности", – сказал Дурнев.

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Видео: Alex Vakarchuk / YouTube