Дурнев: Конечно, в детстве я стеснялся своей фамилии, было желание ее поменять

"Ну конечно, [в детстве] стеснялся. Когда поступал в городской лицей в Мариуполе [Донецкой области] – это лучшая школа Мариуполя – и там нужно было сдавать экзамены, я подписал экзаменационный лист маминой девичьей фамилией Ткаченко. Был бы сейчас Ткаченко. Папа дома устроил скандал. И так я остался Дурневым", – рассказал ведущий.
По словам Дурнева, лицей был более современным и свободным, чем его предыдущая школа.
"Как-то мне там лучше стало жить с этой фамилией", – вспомнил он.
Гордон уточнил, издевались ли над Дурневым сверстники из-за его фамилии.
"Ну, не то чтобы сильно... Просто я как-то сам по себе – не знаю – чего-то этого стеснялся. Нет, ничего особенного", – ответил ведущий.
Он признал, что в детстве даже мечтал о смене фамилии.
"Наверное, было [желание ее поменять]. И я потом анализировал все, что я делал в медиапространстве, – я как будто бы всем доказывал, что я не дурак. То есть я, наоборот, показывал, что все вокруг дураки, кроме меня", – сказал ведущий.
Интервью с Дурневым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00
Дурнев родился в 1986 году в Мариуполе Донецкой области. Окончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники (специальность – "защита информации в компьютерных системах и сетях").
Начал сотрудничать со СМИ в школьные годы. Писал статьи на музыкальные темы в мариупольское издание "Поколение Икс". В Харькове работал на сайте "Городской дозор".
После окончания вуза переехал в Киев. Сотрудничал с политтехнологом и продюсером Владимиром Петровым, у которого был свой продакшн. Вел шоу "Дурнев +1", "Богиня шопинга" на телеканале ТЕТ, был ведущим утреннего шоу "Пробудись" на телеканале "НЛО TV".
Сейчас развивает свой YouTube-канал, на который подписано 630 тыс. человек. На канале выходят разные видеопроекты шоумена, в том числе "Дурнев смотрит сторис" и "Еда Дурнева".
Дважды, в 2014-м и 2015 году, баллотировался в народные депутаты, но проиграл выборы.