Дурнев: Конечно, в детстве я стеснялся своей фамилии, было желание ее поменять

Дурнев: Когда поступал в городской лицей в Мариуполе, подписал экзаменационный лист маминой девичьей фамилией Ткаченко Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Ну конечно, [в детстве] стеснялся. Когда поступал в городской лицей в Мариуполе [Донецкой области] – это лучшая школа Мариуполя – и там нужно было сдавать экзамены, я подписал экзаменационный лист маминой девичьей фамилией Ткаченко. Был бы сейчас Ткаченко. Папа дома устроил скандал. И так я остался Дурневым", – рассказал ведущий.

По словам Дурнева, лицей был более современным и свободным, чем его предыдущая школа.

"Как-то мне там лучше стало жить с этой фамилией", – вспомнил он.

Гордон уточнил, издевались ли над Дурневым сверстники из-за его фамилии.

"Ну, не то чтобы сильно... Просто я как-то сам по себе – не знаю – чего-то этого стеснялся. Нет, ничего особенного", – ответил ведущий.

Он признал, что в детстве даже мечтал о смене фамилии.

"Наверное, было [желание ее поменять]. И я потом анализировал все, что я делал в медиапространстве, – я как будто бы всем доказывал, что я не дурак. То есть я, наоборот, показывал, что все вокруг дураки, кроме меня", – сказал ведущий.

Интервью с Дурневым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00