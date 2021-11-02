Дурнев: Думаю, Зеленский на посту президента переоценил свои силы

"Что я думаю о президенте Зеленском?.. Я думаю, он как-то старается, но ему очень тяжело. И вообще, я думаю, что он достаточно переоценил свои силы. Опять же, учитывая то, какой багаж знаний должен быть у человека, чтобы в такой сложной стране, как наша, разобраться со всем этим количеством проблем", – сказал Дурнев.

По его мнению, Зеленский пока "практически ни с чем не разобрался". В частности, отметил ведущий, основной тезис, с которым Зеленский шел на выборы, – остановить войну, но этого не удалось сделать.

При этом, убежден ведущий, завидовать Зеленскому из-за его сегодняшнего положения нечего.

"Я ему не завидую, честно говоря. Нужно понимать, что Зеленский и так неплохо жил. У него все было. У него была народная любовь. Всех народов, понимающих его творчество. У него были деньги, безусловно. И я думаю, в необходимых любому человеку, достаточных количествах. И спокойный сон, насколько это может быть у человека, управляющего такой крупной медиаимперией. А теперь ему сильно тяжелее. Поэтому завидовать Зеленскому – это…" – сказал Дурнев.

Он рассказал, что знаком с Зеленским. Знакомство произошло "лет восемь назад или даже больше" на одном из дней рождения общих друзей.

"Я был достаточно пьяным и пошел в туалет, а в этот момент он из туалета вышел, и я сказал… Я просто люблю очень творчество Леся Подервянского. Я ему сказал: "Вот, Владимир Александрович, мєсто встрєчі ізмєніть ніззя, бл...дь". Он на меня вот так посмотрел – и пошел себе дальше", – вспомнил Дурнев.

Интервью с Дурневым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00