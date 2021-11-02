Дурнев: Думаю, Зеленский на посту президента переоценил свои силы

"Что я думаю о президенте Зеленском?.. Я думаю, он как-то старается, но ему очень тяжело. И вообще, я думаю, что он достаточно переоценил свои силы. Опять же, учитывая то, какой багаж знаний должен быть у человека, чтобы в такой сложной стране, как наша, разобраться со всем этим количеством проблем", – сказал Дурнев.
По его мнению, Зеленский пока "практически ни с чем не разобрался". В частности, отметил ведущий, основной тезис, с которым Зеленский шел на выборы, – остановить войну, но этого не удалось сделать.
При этом, убежден ведущий, завидовать Зеленскому из-за его сегодняшнего положения нечего.
"Я ему не завидую, честно говоря. Нужно понимать, что Зеленский и так неплохо жил. У него все было. У него была народная любовь. Всех народов, понимающих его творчество. У него были деньги, безусловно. И я думаю, в необходимых любому человеку, достаточных количествах. И спокойный сон, насколько это может быть у человека, управляющего такой крупной медиаимперией. А теперь ему сильно тяжелее. Поэтому завидовать Зеленскому – это…" – сказал Дурнев.
Он рассказал, что знаком с Зеленским. Знакомство произошло "лет восемь назад или даже больше" на одном из дней рождения общих друзей.
"Я был достаточно пьяным и пошел в туалет, а в этот момент он из туалета вышел, и я сказал… Я просто люблю очень творчество Леся Подервянского. Я ему сказал: "Вот, Владимир Александрович, мєсто встрєчі ізмєніть ніззя, бл...дь". Он на меня вот так посмотрел – и пошел себе дальше", – вспомнил Дурнев.
Интервью с Дурневым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
До политической карьеры он был ведущим, актером и художественным руководителем студии "Квартал 95".
Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.
Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. В октябре 2021 года он уточнил, что по поводу второго срока пока не определился.
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.
Согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова с 23-го по 27 октября, Зеленский вновь победил бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее время. В первом туре за него готовы проголосовать 18,7% респондентов, на втором месте с 12,7% голосов Порошенко. Во втором туре Зеленского поддержало бы 55,6% опрошенных, Порошенко – 44,4%. При этом Зеленский и Порошенко – лидеры президентского антирейтинга. Согласно результатам опроса Социологической группой "Рейтинг", который состоялся с 21-го по 23 октября, действующего президента поддерживает 25,1% респондентов, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором, у Порошенко, который занимает второе место, – 14,1%.