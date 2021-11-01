Подоляк: У Зеленского и близко нет склонности к классическим византийским деспотиям

Подоляк заявил, что Зеленский хочет, "чтобы здесь было много конкуренции, живых конфликтов" Фото: president.gov.ua

"Для него конкуренция, прозрачность, свобода слова – ключевые фундаментальные ценности. У него и близко нет склонности к классическим византийским деспотиям, которые присущи постсоветскому пространству. Он, наоборот, хочет, чтобы здесь было много конкуренции, живых конфликтов – не компроматных, а живых", – сказал Подоляк.

По его словам, Зеленский не боится прямой конкуренции.

"Он говорит: "Давайте, конкурируйте – идеями, креативными подходами, но не конкурируйте оскорблениями". Проблема в том, что сегодня вся политическая конкуренция – это старые и новые молодые ребята, которые говорят старыми заученными фразами", – считает представитель ОПУ.