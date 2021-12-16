ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Раде создали рабочую группу по изменениям в Конституцию в части децентрализации

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Возглавит группу первый вице-спикер Корниенко
Возглавит группу первый вице-спикер Корниенко
Фото: sluga-narodu.com

В Верховной Раде создана межкомитетская рабочая группа по подготовке комплексных законодательных предложений о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации. Об этом сообщили на сайте парламента.

Соответствующее распоряжение подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Рабочая группа будет действовать на базе комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и комитета по вопросам правовой политики.

Созданная группа будет работать над обновлением Конституции в части местного самоуправления и организации административно-территориального устройства в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления.

Возглавит группу первый вице-спикер Александр Корниенко.

"Работа в рабочей группе – это логическое продолжение разработки изменений в Конституцию в части децентрализации. Мы завершили консультации наработки с органами местного самоуправления, со всеми профильными ассоциациями. И теперь дело за парламентом. Завершение децентрализации должно усилить гарантии возможности общин и решить проблемы, которые беспокоят каждого человека – услуги и возможности. При этом должен быть баланс прав и ответственности местных властей", – пояснил Корниенко.

Ключевыми политическими вопросами станут статус самоуправления на субрегиональном уровне и формирование надзора, назначение и деятельность префектов.

Согласно распоряжению спикера парламента, члены рабочей группы должны подготовить предложения до 1 марта 2022 года.

Контекст:

31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Окончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

16 апреля 2020 года парламент принял законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении". Законопроектом, в частности, введено понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в "Слуге народа" заявили о завершении реформы децентрализации.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте (3 июня Конгресс начал работу в Хмельницком). Глава государства считает, что этот орган позволит улучшить отношения между местными чиновниками и центральной властью. Также президент заявил, что реформа децентрализации в Украине еще не завершена.

Власти ожидают, что в этом году парламент примет два закона, касающиеся децентрализации, а также изменения в Конституцию, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в начале апреля.

Корниенко рассчитывает, что текст законопроекта об изменениях в Конституцию в части децентрализации будет готов еще до Нового года, но рассматривать его в ближайшее время не будут – в Раде нет достаточной поддержки в 300 голосов, говорил он в ноябре.

Теги: Верховная Рада, конституция, самоуправление, децентрализация, парламент, префекты, изменения в Конституцию, реформа, регионы, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такие идеальные вместе". Рики Мартин позировал со своим мужем, держа его за руку
"Такие идеальные вместе". Рики Мартин позировал со своим мужем, держа его за руку
"Наташа, у вас тесто сбежало". Королева вышла в свет в платье с очень тесным декольте
"Наташа, у вас тесто сбежало". Королева вышла в свет в платье с очень тесным декольте
"Живое доказательство того, что диета из пирожных и табака продлевает жизнь". Болдуин показал 92-летнюю мать
"Живое доказательство того, что диета из пирожных и табака продлевает жизнь". Болдуин показал 92-летнюю мать
"Слишком сладко", "Королева". Бейонсе крупным планом показала пышную грудь
"Слишком сладко", "Королева". Бейонсе крупным планом показала пышную грудь
"Алеся – не просто жена". Гордон рассказал об отношениях с Бацман
"Алеся – не просто жена". Гордон рассказал об отношениях с Бацман
Селена Гомес сделала большую татуировку. Фанаты случайно узнали о ней из Instagram-аккаунта ее мастера
Селена Гомес сделала большую татуировку. Фанаты случайно узнали о ней из Instagram-аккаунта ее мастера
"Это полное разочарование". Партнер Ксении Мишиной по "Танцам со звездами" Евгений Кот заявил, что они целовались
"Это полное разочарование". Партнер Ксении Мишиной по "Танцам со звездами" Евгений Кот заявил, что они целовались
"Хюррем какая", "Миленькая-миленькая". Сумская очаровала сеть своим фото в 19 лет
"Хюррем какая", "Миленькая-миленькая". Сумская очаровала сеть своим фото в 19 лет
"Они выглядели счастливой парой". Лопес появилась с Аффлеком на красной дорожке в прозрачном платье без бюстгальтера. Фото
"Они выглядели счастливой парой". Лопес появилась с Аффлеком на красной дорожке в прозрачном платье без бюстгальтера. Фото
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь
Меган Фокс прятала раздутые губы после ночного визита к пластическому хирургу. Обнародованы фото
Меган Фокс прятала раздутые губы после ночного визита к пластическому хирургу. Обнародованы фото
"Ух ты, она в отличной форме". Жена Чмерковского показала стройные ноги и плоский живот
"Ух ты, она в отличной форме". Жена Чмерковского показала стройные ноги и плоский живот
"Новый день моего нового года жизни". Седокова крупным планом показала голый лобок своего молодого мужа
"Новый день моего нового года жизни". Седокова крупным планом показала голый лобок своего молодого мужа
Каминская о скандале с певицей Викой: Я ненавижу подлость! Просто не воспринимаю людей, которые выезжают за счет другого
Каминская о скандале с певицей Викой: Я ненавижу подлость! Просто не воспринимаю людей, которые выезжают за счет другого
Как посолить красную рыбу дома. Рецепт от эксперта
Как посолить красную рыбу дома. Рецепт от эксперта
"Шлепнуть?" Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко крупным планом снял голые ягодицы своей жены
"Шлепнуть?" Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко крупным планом снял голые ягодицы своей жены
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (165034)
2
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (164721)
3
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (83956)
4
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (52302)
5
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена (46366)
6
"Вывернула душу наизнанку". Loboda в ролике показала голый пах вблизи (43583)
7
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (39051)
8
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом (38936)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS