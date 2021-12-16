В Раде создали рабочую группу по изменениям в Конституцию в части децентрализации

Соответствующее распоряжение подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Рабочая группа будет действовать на базе комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и комитета по вопросам правовой политики.

Созданная группа будет работать над обновлением Конституции в части местного самоуправления и организации административно-территориального устройства в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления.

Возглавит группу первый вице-спикер Александр Корниенко.