Корниенко об изменениях в Конституцию в части децентрализации: Мы очень далеки от иллюзии, что под это есть 300 голосов

"Я надеюсь, что до Нового года мы уже как-то определимся с финальным текстом. Возможно, внесем его в Верховную Раду. Наверное, вносить законопроект будет опять президент, так как это во многом тема президентская", – сказал Корниенко.
Он отметил, что тема внесений изменений в Конституцию досталась ему "по наследству" как первому вице-спикеру, и он уже работает с ней. По его словам, к финальной редакции текста будет гораздо меньше вопросов у органов самоуправления, так как многие их просьбы учтены в проекте, хотя остаются и спорные темы, в частности, существование райсоветов.
"Гораздо шире прописана сейчас история о гарантиях самоуправления – там прямо блоки переписаны из Европейской хартии. Предлагается иная, более однозначная процедура остановки и проведения конституционных расследований по поводу решений представителей местных властей о территориальной целостности, чтобы исключить возможность использовать их в политическом плане", – рассказал Корниенко о законопроекте.
При этом он подчеркнул, что в ближайшее время парламент не будет рассматривать этот законопроект, так как для этого надо дождаться вывода Конституционного суда, а "сегодня Конституционный Суд не в том состоянии, в котором дают заключения к законопроекту об изменениях в Конституцию". Кроме того, в Раде нет достаточной поддержки в 300 голосов, которые нужны для принятия окончательных изменений в Основной Закон.
"Это уже, знаете, больше, как хороший тон – завершить эту реформу изменениями в Конституцию. Мы очень далеки от иллюзии, что под это есть 300 голосов. Даже при оптимистическом прогнозе – при поддержке нашей коалицией и двух групп фракции "Голоса" будет все равно максимум 280 голосов, а не 300", – сказал Корниенко, отметив, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" не поддержит документ, а у лидеров "Европейской солидарности" и "Батьківщини" Петра Порошенко и Юлии Тимошенко "свой взгляд на децентрализацию".
При этом Корниенко подчеркнул, что децентрализация – не политическое изменение, "она больше связана с хозяйственными вопросами, с форматом взаимоотношений центр – регионы".
31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Окончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
16 апреля 2020 года парламент принял законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении". Законопроектом, в частности, введено понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в "Слуге народа" заявили о завершении реформы децентрализации.
В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте (3 июня Конгресс начал работу в Хмельницком). Глава государства считает, что этот орган позволит улучшить отношения между местными чиновниками и центральной властью. Также президент заявил, что реформа децентрализации в Украине еще не завершена.
Власти ожидают, что в этом году парламент примет два закона, касающиеся децентрализации, а также изменения в Конституцию, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в начале апреля.