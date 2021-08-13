"Вопрос национальной безопасности". В СНБО прошло совещание, посвященное децентрализации

Данилов отметил, что земля местных общин – один из основных активов, рациональное использование которых позволит им развиваться Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Решение было введено в действие 29 апреля указом №180 президента Владимира Зеленского.

"Выполнение указа является вопросом национальной безопасности, все институты должны начать слаженно работать на государство. Этот указ является фундаментальным для развития системы взаимодействия центральной и местной власти", – сказал Данилов.

Он отметил, что власть должна предоставлять гражданам максимально открытую и полную информацию о финансово-экономическом потенциале каждой общины.

"Указ направлен на создание максимально четких и прозрачных условий функционирования местных общин в Украине, которые сегодня получили колоссальные полномочия, а соответственно, и уровень ответственности", – добавил секретарь СНБО.

Данилов сказал, что земля местных общин – один из основных активов, рациональное использование которых позволит им развиваться.