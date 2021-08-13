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ПОЛИТИКА

"Вопрос национальной безопасности". В СНБО прошло совещание, посвященное децентрализации

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Данилов отметил, что земля местных общин один из основных активов, рациональное использование которых позволит им развиваться
Данилов отметил, что земля местных общин – один из основных активов, рациональное использование которых позволит им развиваться
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 13 августа провел совещание, посвященное выполнению задач, определенных решением СНБО о мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Решение было введено в действие 29 апреля указом №180 президента Владимира Зеленского.

"Выполнение указа  является вопросом национальной безопасности, все институты должны начать слаженно работать на государство. Этот указ является фундаментальным для развития системы взаимодействия центральной и местной власти", – сказал Данилов.

Он отметил, что власть должна предоставлять гражданам максимально открытую и полную информацию о финансово-экономическом потенциале каждой общины.

"Указ направлен на создание максимально четких и прозрачных условий функционирования местных общин в Украине, которые сегодня получили колоссальные полномочия, а соответственно, и уровень ответственности", – добавил секретарь СНБО.

Данилов сказал, что земля местных общин – один из основных активов, рациональное использование которых позволит им развиваться.

Контекст:

31 августа 2015 года Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Окончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

16 апреля 2020 года парламент принял законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении". Законопроектом, в частности, введено понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в "Слуге народа" заявили о завершении реформы децентрализации.

В феврале 2021 года Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте. Глава государства считает, что этот орган позволит улучшить отношения между местными чиновниками и центральной властью. Также президент заявил, что реформа децентрализации в Украине еще не завершена.

Власти ожидают, что в этом году парламент примет два закона, касающихся децентрализации, а также изменения в Конституцию, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в начале апреля. Министр отметил, что для того, чтобы завершить этап реформы децентрализации, необходимо внести изменения в Конституцию.

Зеленский 8 июня заявил, что внимательно следит за тем, как в стране формируются местные элиты. По его словам, "не все и не всегда верно" воспринимают децентрализацию. Президент заявил, что любые попытки или даже мысли о том, чтобы создать в Украине" какое-то отдельное федеральное княжество" в пределах объединенных территориальных общин, будут получать жесткий отпор.

Теги: Украина, самоуправление, децентрализация, политика, реформа, власть, Алексей Данилов
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