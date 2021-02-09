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На повестке дня Рады стоят изменения в Конституцию в части децентрализации – Корниенко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в Украине остается открытым вопрос местных референдумов.

Корниенко рассказал, что Рада планирует законодательно урегулировать сотрудничество между общинами
Корниенко рассказал, что Рада планирует законодательно урегулировать сотрудничество между общинами 
Фото: Слуга Народу / Facebook

На повестке дня Верховной Рады Украины стоят вопросы принятия изменений в Конституцию, а также законов, которые сделают систему управления в государстве и местном самоуправлении "четкой и прозрачной". Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Интерфакс-Украина" 9 февраля. 

По его словам, после принятия соответствующих изменений институт префектов будет контролировать соблюдение законности и соответствия решений местных органов власти Конституции Украины.

Он сообщил, что парламент также планирует законодательно урегулировать сотрудничество между общинами и принять законодательство о коммунальной собственности.

По его словам, открытым остается и вопрос местных референдумов – депутаты хотят предоставить людям возможность напрямую влиять на власть и контролировать ее путем механизмов прямой демократии.

Реформа децентрализации в Украине началась в 2014 году. Процесс создания новых административно-территориальных единиц – объединенных территориальных общин – стартовал в 2015-м.

31 августа 2015 года Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализацииОкончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Рада на внеочередном заседании 16 апреля 2020 года приняла законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении". Законопроектом, в частности, введено понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в "Слуге народа" заявили о завершении реформы децентрализации.

Теги: Верховная Рада, Украина, конституция, референдум, демократия, депутаты, самоуправление, децентрализация, законодательство, изменения в Конституцию, реформа, Слуга народа, Александр Корниенко
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