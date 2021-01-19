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Рада может успеть назначить дату выборов мэра Харькова за отведенные ей 90 дней – Корниенко

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко допустил, что Верховная Рада Украины сможет назначить дату проведения внеочередных выборов главы Харькова в течение 90 дней после соответствующего обращения секретаря городского совета Харькова Игоря Терехова.

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Рада может назначить выборы мэра Харькова до конца января
Рада может назначить выборы мэра Харькова до конца января
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины может успеть за 90 дней назначить дату проведения внеочередных выборов мэра Харькова. Об этом сообщил агентству РБК-Украина 19 января первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.  

Чтобы провести выборы харьковского головы в марте, Рада должна уже на следующей пленарной неделе назначить дату выборов. Если этого не сделают, выборы пройдут в октябре. Нынешний исполняющий обязанности мэра, секретарь городского совета Харькова Игорь Терехов публично попросил парламент назначить дату нового голосования. По закону у Рады есть на это 90 дней, сказано в статье агентства.

"Я думаю, что в течение 90 дней Рада примет соответствующее решение", – сказал Корниенко.

Вариант с выборами на октябрь кажется более подходящим для всех фигур, желающих побороться за кресло харьковского мэра. Это даст потенциальным кандидатам гораздо больше времени на подготовку. А Терехову, который, вероятно, также решит поучаствовать в избирательной гонке  еще и дополнительное время, чтобы проявить себя, руководя городом, говорится в материале.

По оценке политолога Владимира Фесенко, главная схватка в Харькове развернется между тремя политиками.

"Это Терехов, но ему нужно время на раскрутку. Очевидно, что захочет поучаствовать в выборах [бывший народный депутат, экс-мэр Харькова и экс-председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил] Добкин. Думаю, будет баллотироваться [народный депутат Украины Александр] Фельдман, потому что у него есть амбиции и выросли шансы. Ведь победить у Кернеса было практически нереально. И открытый вопрос – будет ли участвовать [экс-главa Харьковской облгосадминистрации Юлия] Светличная, у которой неплохой рейтинг в области", – объяснил Фесенко.

Нардеп от фракции "Голос", заместитель председателя парламентского комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Роман Лозинский говорил, что Рада может назначить выборы мэра Харькова до 28 января

Внеочередные выборы мэра Харькова должны провести в связи со смертью в декабре прошлого года избранного городского головы Геннадия Кернеса. Он выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%. С середины сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите"Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

В Харькове объявляли двухдневный траур. 23 декабря состоялась церемония прощания с политиком, на которую пришло более 100 тыс. человек.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова Терехов будет исполнять до тех пор, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, Игорь Терехов, местные выборы, Слуга народа
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