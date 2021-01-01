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Терехов попросил Верховную Раду назначить выборы мэра Харькова

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов обратился в парламент с просьбой назначить внеочередные выборы городского головы Харькова.

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Терехов будет исполнять обязанности мэра Харькова, пока парламент не назначит новые выборы мэра
Терехов будет исполнять обязанности мэра Харькова, пока парламент не назначит новые выборы мэра
Фото: Игорь Терехов / Facebook

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился в Верховную Раду с просьбой назначить в Харькове внеочередные выборы мэра в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса. Об этом Терехов сообщил "Українським новинам".

"Мы сделали все в установленном законом порядке", – сказал Терехов.

Нардеп от фракции "Голос", заместитель председателя парламентского комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Роман Лозинский в комментарии "Українським новинам" 17 декабря сказал, что ВР может назначить выборы мэра Харькова до 28 января 2021 года. Вероятная дата проведения голосования, по его словам, – 28 марта.

Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября Кернес лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур. 23 декабря состоялась церемония прощания с политиком, на которую пришло более 100 тыс. человек.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь горсовета Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.

По информации "Опоры", не позднее чем на 15-й день после смерти мэра лицо, осуществляющее его полномочия, должно обратиться в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

"Такое ходатайство рассматривается Верховной Радой не позднее чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего головы. На практике отсутствует ответственность коллегиального органа парламента за неназначение даты и кое-где процедура не была выполнена годами", – отметила Айвазовская.

Теги: Верховная Рада, Харьков, выборы, Геннадий Кернес, Опора, горсовет, Игорь Терехов, голосование, Роман Лозинский
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