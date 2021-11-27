Главы районных советов заявили о критической ситуации в местном самоуправлении

Главы райсоветов просят президента посодействовать рассмотрению в Раде законопроекта о внесении изменений в Конституцию по децентрализации Фото: Верховна Рада України / Facebook

В письме отметили, что из-за искусственного отстранения районных советов от их полномочий снижаются качество и доступность предоставления публичных услуг.

"Речь идет о закрытии или ухудшении предоставления услуг более 350 объектов социальной инфраструктуры. Среди прочего, такими объектами являются больницы и образовательные учреждения", – отметили в заявлении.

В ассоциации считают, что такая ситуация сложилась из-за реализации законов №907-IX и №1009-IX.

"Сегодня происходит пренебрежение дорожной картой децентрализации, Конституцией Украины и Европейской хартией местного самоуправления. И все это может привести к понижению уровня местной демократии и централизации власти", – сказано в заявлении.

Руководители органов местного самоуправления обратились к Зеленскому с просьбой содействовать рассмотрению в Верховной Раде законопроекта о внесении изменений в Конституцию по децентрализации, в частности, главы райсоветов предлагают пересмотреть концепцию децентрализации и провести встречу с представителями районных советов.

14 октября 2020 года в Украине вступил в силу закон №907-IX о независимости бюджетов территориальных общин. Согласно документу, все 1470 территориальных общин перешли на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом с января 2021 года. Сельские, поселковые, городские бюджеты не будут зависеть от района, как это было ранее.

В законе прописано, что территориальные общины будут независимыми: органы власти районного уровня не будут иметь на них ни административного, ни финансового воздействия.