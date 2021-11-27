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Главы районных советов заявили о критической ситуации в местном самоуправлении

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Главы райсоветов просят президента посодействовать рассмотрению в Раде законопроекта о внесении изменений в Конституцию по децентрализации
Главы райсоветов просят президента посодействовать рассмотрению в Раде законопроекта о внесении изменений в Конституцию по децентрализации
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Главы районных советов Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором заявили о критической ситуации, которая сложилась на районном уровне самоуправления в контексте децентрализации. Оно опубликовано 26 ноября на сайте Украинской ассоциации районных и областных советов.

В письме отметили, что из-за искусственного отстранения районных советов от их полномочий снижаются качество и доступность предоставления публичных услуг.

"Речь идет о закрытии или ухудшении предоставления услуг более 350 объектов социальной инфраструктуры. Среди прочего, такими объектами являются больницы и образовательные учреждения", – отметили в заявлении.

В ассоциации считают, что такая ситуация сложилась из-за реализации законов №907-IX и №1009-IX.

"Сегодня происходит пренебрежение дорожной картой децентрализации, Конституцией Украины и Европейской хартией местного самоуправления. И все это может привести к понижению уровня местной демократии и централизации власти", – сказано в заявлении.

Руководители органов местного самоуправления обратились к Зеленскому с просьбой содействовать рассмотрению в Верховной Раде законопроекта о внесении изменений в Конституцию по децентрализации, в частности, главы райсоветов предлагают пересмотреть концепцию децентрализации и провести встречу с представителями районных советов.

14 октября 2020 года в Украине вступил в силу закон №907-IX о независимости бюджетов территориальных общин. Согласно документу, все 1470 территориальных общин перешли на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом с января 2021 года. Сельские, поселковые, городские бюджеты не будут зависеть от района, как это было ранее.

В законе прописано, что территориальные общины будут независимыми: органы власти районного уровня не будут иметь на них ни административного, ни финансового воздействия.

Контекст:

31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Окончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

16 апреля 2020 года парламент принял законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении". Законопроектом, в частности, введено понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в "Слуге народа" заявили о завершении реформы децентрализации.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте (3 июня Конгресс начал работу в Хмельницком). Глава государства считает, что этот орган позволит улучшить отношения между местными чиновниками и центральной властью. Также президент заявил, что реформа децентрализации в Украине еще не завершена.

Власти ожидают, что в этом году парламент примет два закона, касающиеся децентрализации, а также изменения в Конституцию, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в начале апреля. Министр отметил, что для того, чтобы завершить этап реформы децентрализации, необходимо внести изменения в КонституциюНад этим работает специальная рабочая группа при Офисе президента, в которую входит и он сам.

Теги: Украина, конституция, самоуправление, децентрализация, законопроект
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