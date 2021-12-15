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Верховная Рада в первом чтении поддержала ужесточение ответственности за нарушения в сфере градостроительства

Законопроект предусматривает усиление штрафов и уголовную ответственность за самовольное строительство
Законопроект предусматривает усиление штрафов и уголовную ответственность за самовольное строительство
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада 15 декабря приняла в первом чтении законопроект №5877 об усилении ответственности за нарушения в сфере градостроительной деятельности, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов.

Законопроект предлагает внести ряд изменений в Уголовный кодекс Украины и кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Ими предусматривается, среди прочего, увеличение штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности, а также возможность привлечения к уголовной ответственности соответствующих субъектов градостроительной деятельности.

Так, законопроект предусматривает повышение штрафов за проведение подготовительных строительных работ без получения права на этого. Штраф для граждан составит от 17 до 25,5 тыс. грн, для чиновников – от 17 до 34 тыс. грн.

За строительство без документов предусматриваются штрафы от 34 до 76,5 тыс. грн, в зависимости от класса строительного объекта.

Кроме того, предусматриваются штрафы за продажу квартир в домах, которые не были приняты в эксплуатацию, – от 17 до 85 тыс. грн. Также предусмотрен штраф до 170 тыс. грн в случае сноса памятника архитектуры, нарушения правил охраны труда, промышленной или пожарной безопасности.

Кроме того, предлагается внести изменения в ст. 244-6 и 255 КУоАП по процедурным вопросам рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Документ определяет круг субъектов, на которых может быть наложено административное взыскание. Также законопроект предусматривает дополнение КУоАП новой ст. 266-1. Она должна урегулировать обеспечение выполнения предписаний контролирующих органов по объектам самовольного строительства. Это предлагается делать с помощью временного ареста таких объектов.

В случае принятия в целом законопроект должен разрешить привлечение к уголовной ответственности соответствующих субъектов градостроительной деятельности за преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса о:

  • подделке документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и ФЛП (ст. 205-1);
  • подделке документов, печатей, штампов и бланков, их сбыте или использовании (ст. 358);
  • злоупотреблении властью или служебным положением (ст. 364);
  • злоупотреблении полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги (ст. 365-2);
  • служебном подлоге (ст. 366);
  • подкупе лица, оказывающего публичные услуги (ст. 368-4).
Законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс ст. 197-2. Она должна усилить уголовную ответственность за самовольное строительство, в том числе:
  • на особо ценных землях;
  • в охранных зонах;
  • в зонах санитарной охраны;
  • в санитарно-защитных зонах или зонах особого режима использования земель;
  • в пределах территории памятника культурного наследия;
  • в пределах историко-культурного заповедника, историко-культурной заповедной территории;
  • в зоне охраны, буферной зоне;
  • в пределах исторического ареала населенного места;
  • на территории объекта культурного всемирного наследия;
  • на земельном участке (землях) с нарушением назначения земельного участка (земель) или ограничением использования земель.

Кроме того, документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за строительство на землях в охранных зонах, а если строительство привело к тяжелым экологическим или технологическим последствиям – на срок до пяти лет.

В случае незаконного строительства законопроект предлагает временный арест объектов, чтобы исключить их использование.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, штраф, строительство, законопроект
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