Суд вернул Киеву земли заповедника на Жуковом острове, которые бесплатно отдали под застройку – прокуратура

Экологическая прокуратура обратилась в суд с иском к физлицу, которое бесплатно получило эти земли стоимостью свыше 9,5 млн грн для застройки. По закону, на этих землях, имеющих особое природоохранное и историко-культурное значение, запрещена любая деятельность, которая негативно влияет на их состояние.

Голосеевский суд Киева отказал прокуратуре, но апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и вернул участки Киеву.

В Офисе генпрокурора отметили, что Жуков остров – одна из самых больших заповедных зон столицы, где проживает множество представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу.