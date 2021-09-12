В Украине усилили защиту природно-заповедного фонда – Шмыгаль

"В Украине заработал электронный государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда. Создание такого кадастра было предусмотрено еще в 1992 году, но за эти годы он не был реализован. Мы эту ситуацию исправили", – написал он.

По словам премьера, запуск электронного госкадастра природно-заповедного фонда (ПЗФ) – "еще один шаг к европейской интеграции Украины".

"Восстановление и увеличение площади природно-заповедного фонда является частью наших обязательств. Кадастр должен положить конец манипуляциям с природоохранными землями и улучшить систему мониторинга и защиты ПЗФ", – объяснил Шмыгаль.